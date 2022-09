Covid, la quarantena scende a cinque giorni. Ma servirà un tampone negativo per uscire

ROMA – Scende di due giorni la durata della quarantena per i positivi al Covid-19. Lo ha stabilito il ministero della Salute, come si legge nella circolare in merito all’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi di coronavirus. “Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per Sars-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo cinque giorni“.

Ma attenzione: per potere uscire di casa, sottolinea il ministero, servirà il tampone. Nella circolare si legge infatti che l’isolamento si potrà interrompere dopo cinque giorni “purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento”.

Inoltre, spiega il ministero della Salute, “in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test“.

