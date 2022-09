ROMA – È il trio composto da Fedez, Tananai e Mara Sattei ad aggiudicarsi il premio per il tormentone dell’estate 2022. ‘La dolce vita‘ vince il Power Hits Estate, organizzato da Rtl 102.5, nella serata che ha riunito all’Arena di Verona il meglio della scena pop italiana e tre super ospiti a sorpresa: Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti e Ultimo.

Il Power Hit vincitore è stato decretato attraverso una classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio in collaborazione con EarOne e il voto degli ascoltatori. Sul palco dell’Arena di Verona si sono esibiti: Alessandra Amoroso, Baby K, Blanco, Boomdabash ft. Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Cristiano Malgioglio, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Rkomi, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.

LA PRIMA VOLTA DI FEDEZ

La manifestazione, giunta alla sesta edizione e presentata da Matteo Campese, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto, ha visto dunque il trionfo per la prima volta di Fedez, ormai specializzato in canzoni dell’estate: se il rapper non era riuscito lo scorso anno con ‘Mille’ insieme a Orietta Berti e Achille Lauro, stavolta è andato a segno.

GLI ALTRI PREMI

Nel corso della serata sono stati assegnati altri riconoscimenti. Ecco tutti i premiati di Power Hits Estate 2022:

PREMIO SIAE: Dargen D’Amico – Dove si balla

PREMIO FIMI: Fedez, Tananai, Mara Sattei – La dolce vita

PREMIO PMI: Darin – Superstar

PREMIO POWER HITS TOP ALBUM: Blanco – Blu celeste

PREMIO POWER HITS PLATINO: Ultimo

I VINCITORI DI POWER HITS ESTATE

La prima edizione della manifestazione organizzata da Rtl 102.5, nel 2017, è stata vinta da ‘Tra le granite e le granate’ di Francesco Gabbani. Poi la tripletta dei Boomdabash, altri sfornatori seriali di successi estivi: nel 2018 con ‘Non ti dico no’ insieme a Loredana Bertè, nel 2019 con ‘Mambo salentino’ con Alessandra Amoroso e ancora con la cantante ex Amici nel 2020 con ‘Karaoke’. Infine, l’edizione 2021 del Power Hits Estate è stata conquistata da Marco Mengoni con ‘Ma stasera’. E quest’anno, la vittoria del trio Fedez, Tananai e Mara Sattei.

