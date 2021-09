São Paulo court authorizes demonstrations for and against Bolsonaro on 7th September

By João Marcelo

SAO PAULO – Since the beginning of August, demonstrations for and against the president Jair Bolsonaro have been planned in various regions of the country. The authorities are particularly worried about protests in Brasília and São Paulo. President Bolsonaro confirmed his presence at both demonstrations. In the morning, the president will be in Brasília and later, in the afternoon, he will reach his supporters in São Paulo, on Avenida Paulista

To prevent clashes between antagonistic groups, the governor of São Paulo, João Doria, last Thursday had proposed that the Secretariat of Public Security forbid protests against the president, even in different locations. However, last Monday the São Paulo Court authorized demonstrations againt Bolsonaro on the Independence Day holiday, September 7th, in Vale do Anhangabaú, in the center of São Paulo. The president’s supporters will demonstrate on Avenida Paulista, about 2.5 km far from the place where the other protests will take place.

According to the decision of Judge Randolfo Ferraz de Campos, “it is clear that no one has the power to ban protests, and, as the Constitution preaches, everyone can gather peacefully, without weapons, in public spaces, no metter of the authorization.” According to the law, the Public Security Secretariat of the State of São Paulo is responsible of the protesters safety.

In Brasilia, it exists a great concern: somebody fears that something similar to the United States Capital Hill attack can happen. In this case, major target of the president’s supporters is the Superior Federal Court and the Superior Electoral Court. These targets were “reinforced” by Bolsonaro in an interview to Rede Fonte radio station, in Goiás. President Bolsonaro affirmed that the “great agenda” of his supporters must be the freedom of expression, especially against the recent decisions taken by the ministers of the Supreme Court: “One person from the STF and one from the TSE cannot set themselves up as the masters of the world” said Jair Bolsonaro.

Authorities in both cities are worried also for the presence of active and retired police officers at the demonstrations. Both to São Paulo and Brasília, several buses were chartered only with security agents. The Public Prosecutors of São Paulo and the Federal District classify the presence of active Military Police officers as illegal. In case of disobedience, the Military Police may respond to disciplinary proceedings and even the Police-Military Inquiry.

In an article published by CNN Brasil, the largest national organization of PMs decided to let the regional representations free to encourage or not the participation to the demonstrations in favor of President Jair Bolsonaro. The National Association of Representative Entities of Military Police, Military Firefighters and State Pensioners (Anermb) says it has reached organizations with 286,000 active and retired members in 24 states. The organization’s president, Sgt. Leonel Lucas, defended the policemen’s right to demonstrate, as long as they are unarmed and in civilian clothes. “Whoever wants to participate must go, democratically and peacefully. naturally, they must go unarmed and not in uniform. Everyone can exercise his democratic rights, that we obtained working hard”.

A few weeks ago, Colonel Aleksander Lacerda, from the São Paulo Military Police, attacked on Facebook his chief and state governor, João Doria, and called his colleagues to participate in a demonstration against the Federal Supreme Court and in defense of Jair Bolsonaro. The case raised a fuss and the officer was removed from his position.

IL 7 SETTEMBRE CORTEI PRO E CONTRO JAIR BOLSONARO

di João Marcelo

San Paolo (Brasile) – Le autorità hanno annunciato che potranno tenersi il 7 settembre le manifestazioni a favore e contro il presidente Jair Bolsonaro, che gli organizzatori chiedono sin dall’inizio di agosto in varie regioni del Brasile. I cortei che dovranno tenersi a Brasilia e San Paolo sono quelli che preoccupano di più le autorità, mentre il presidente Bolsonaro ha confermato la sua presenza a entrambi gli appuntamenti: al mattino sarà a Brasilia e poi, nel pomeriggio, si recherà a San Paolo, in Avenida Paulista.

Con l’intento di prevenire gli scontri tra i gruppi antagonisti, il governatore di San Paolo, João Doria, aveva proposto che la Segreteria di Pubblica Sicurezza vietasse i cortei contro il presidente, anche in luoghi diversi. Tuttavia, il tribunale di San Paolo in settimana ha autorizzato le manifestazioni contro il governo Bolsonaro proprio nel giorno della festa dell’Indipendenza, il 7 settembre, a Vale do Anhangabaú, nel centro di San Paolo. I sostenitori del presidente potranno sfilare invece in Avenida Paulista, a circa due chilometri e mezzo dal luogo dove si svolgeranno le altre proteste. Secondo la sentenza del giudice Randolfo Ferraz de Campos, “è evidente che nessuno ha il potere di veto e, come stabilisce la Costituzione, tutti possono radunarsi pacificamente, senza armi, in luoghi aperti al pubblico, indipendentemente dall’autorizzazione”. Secondo quanto prevede la legge, spetterà alla Segreteria di Pubblica Sicurezza dello Stato di San Paolo garantire l’incolumità dei manifestanti. A Brasilia, una delle principali preoccupazioni è che possa accadere qualcosa di simile all’irruzione di Capitol Hill avvenuta negli Stati Uniti lo scorso anno, poiché uno dei principali obiettivi dei sostenitori del presidente brasiliano sarebbero la Corte Federale Suprema e la Corte Elettorale Superiore. In un’intervista all’emittente Rede Fonte, a Goiás, Bolsonaro ha in qualche modo “rafforzato” questo obiettivo. Poi ha aggiunto che “la principale agenda” delle manifestazioni a suo sostegno deve essere la libertà di espressione, soprattutto contro le recenti decisioni prese dai magistrati della Corte Federale Suprema e della Corte Elettorale Superiore che, ha detto, “non possono ergersi a padroni del mondo”. In entrambe le città saranno dispiegati sia agenti di polizia attivi che in pensione, mentre diversi pullman sono stati noleggiati per trasportare altri agenti di sicurezza. I pubblici ministeri di San Paolo e del Distretto Federale hanno definito però “illegale” la presenza della polizia militare. Stando all’emittente Cnn Brasil, la più grande organizzazione nazionale della polizia militare ha deciso di lasciar decidere alle sedi regionali se incoraggiare o meno la partecipazione ai cortei. L’Associazione nazionale della polizia militare, dei vigili del fuoco militari e dei pensionati statali (Anermb) ha fatto sapere di aver radunato 286.000 membri, tra quelli in carica e in pensione, in 24 stati. Il presidente dell’organizzazione, il sergente Leonel Lucas, ha difeso il diritto dei poliziotti a manifestare, purché disarmati e in borghese. “Chi vuole partecipare- ha continuato Lucas- deve andarci, democraticamente e pacificamente. Resta chiaro che devono andare disarmati e non in divisa. Tutti possono esercitare i loro diritti democratici, che abbiamo vinto con tante battaglie”. Qualche settimana fa, in post su Facebook, il colonnello Aleksander Lacerda, della polizia militare di San Paolo, ha criticato il governatore dello stato, João Doria, e ha invitato i suoi colleghi a partecipare a una manifestazione contro la Corte suprema federale e in difesa di Jair Bolsonaro per il 7 settembre. Il caso ha avuto ripercussioni e l’ufficiale è stato rimosso dall’incarico.

Justiça de São Paulo autoriza manifestações pró e contra Bolsonaro no 7 de Setembro

Por João Marcelo

SAO PAULO – Desde o início do mês de agosto estão sendo planejadas manifestações pró e contra Bolsonaro em diversas regiões do país. Os atos de Brasília e de São Paulo são os que mais estão preocupando as autoridades. O presidente Bolsonaro confirmou sua presença nas duas manifestações. Pela manhã o presidente vai estar em Brasília e depois, no período da tarde ele vai estar presente em São Paulo, na Avenida Paulista.

Com a intenção de impedir conflito entre os grupos antagônicos, o governador de São Paulo, João Doria, havia proposto, na última quinta-feira, dia 26, que a Secretaria de Segurança Pública vetasse a realização dos protestos contra o presidente, ainda que em locais distintos. Entretanto, a Justiça de São Paulo autorizou nesta segunda-feira, dia 30, que grupos de oposição a Jair Bolsonaro se manifestem no feriado do Dia da Independência, 7 de Setembro, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Os apoiadores do presidente irão se manifestar na Avenida Paulista, cerca de 2,5 km do local onde ocorrerão as manifestações contrárias.

Segundo a decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos, “está claro que ninguém tem poder para vetar reuniões, e, conforme prega a Constituição, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização.” De acordo com a ação, caberia à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo garantir o cumprimento da decisão e a segurança dos manifestantes.

Em Brasília, uma grande preocupação é que possa acontecer algo semelhante com a invasão do Capitólio, que aconteceu nos USA, já que um grande alvo dos apoiadores do presidente é o Superior Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Esses alvos foram reforçados por Bolsonaro em entrevista na manhã de segunda-feira, para à rádio Rede Fonte, de Goiás. O presidente Bolsonaro afirmou que a “grande pauta” dos atos em seu apoio deve ser a liberdade de expressão, em especial contra as recentes decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. “Não pode uma pessoa do STF e uma do TSE se arvorarem como donas do mundo”, defendeu Jair Bolsonaro.

Um temor das autoridades em ambas as cidades é a presença de policiais da ativa e da reserva nas manifestações. Tanto para São Paulo como para Brasília diversos ônibus foram fretados somente com agentes de segurança. Os Ministérios Públicos, de São Paulo e do Distrito Federal classificam como ilegal a ida dos PMs da ativa aos atos. Em caso de desobediência, os PMs podem responder a procedimento disciplinar e até a Inquérito Policial-Militar.

Em matéria publicada pelo jornal CNN Brasil, a maior entidade nacional de PMs decidiu deixar as representações regionais livres para estimular ou não a participação nos atos a favor do presidente Jair Bolsonaro. A Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Estaduais (Anermb) diz agregar organizações com 286 mil sócios da ativa e da reserva em 24 Estados. O presidente da entidade, sargento Leonel Lucas, defendeu o direito de manifestação dos policiais, desde que desarmados e à paisana. “Quem quiser participar que vá, democraticamente e pacificamente. Os ativos, que vão desarmados e não fardados. E que todos exerçam seu poder de democracia que nós conquistamos com muita batalha.”

Há algumas semanas atrás, em postagens no Facebook, o coronel Aleksander Lacerda, da Polícia Militar de São Paulo, atacou seu chefe e governador do estado, João Doria, e convocou seus colegas da rede social a participarem de uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e em defesa de Jair Bolsonaro para o dia 7 de setembro. O caso repercutiu e o oficial foi afastado do cargo.