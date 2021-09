Le opportunità dell’accreditamento Erasmus per le piccole scuole

ROMA – Il nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027 prevede un’interessante opportunità per le piccole scuole: l’Accreditamento. L’Accreditamento, nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del Programma, consente di ricevere attraverso un iter semplificato i fondi comunitari per effettuare mobilità internazionali degli alunni (mobilità individuali e di gruppo presso un’altra scuola in Europa) e dello staff (corsi di formazione, job-shadowing e attività di insegnamento presso un’altra scuola europea).

Il webinar in programma per giovedì 9 settembre (ore 14:30-17:30) ha come obiettivo quello di offrire indicazioni e informazioni utili alle piccole scuole per accreditarsi come istituto e accedere così al finanziamento delle attività di mobilità per i sette anni del Programma europeo, a partire dal 2021. Nel corso dell’evento, gli esperti dell’Agenzia Erasmus+Indire approfondiranno le modalità di presentazione della domanda per l’accreditamento e la redazione di un Piano Erasmus che definisca la strategia a lungo termine per lo sviluppo e la crescita della scuola attraverso le attività di mobilità. In particolare, verranno presentate le modalità di:

accreditamento individuale (relativo soltanto al proprio Istituto)

(relativo soltanto al proprio Istituto) accreditamento per Consorzio (in questo caso, sarà possibile ricevere finanziamenti per la mobilità del proprio staff e dei propri alunni e di quelli di altre scuole consorziate).

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

14.30 – Apertura e saluti

Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ Indire

15.00 – Introduzione al nuovo Programma Erasmus+ 2021-2027

Laura Nava, Capo Unità Settore Scuola, Agenzia Erasmus+ Indire

15.30 – Cosa è l’Accreditamento

Rebecca Borgianni e Laura Natali, Settore Scuola, Agenzia Erasmus+ Indire

16.15 – Coffee break virtuale

16.30 – Come fare domanda (OID e modulo di candidatura)

Chiara Borghi e Francesco Salvi, Settore Scuola, Agenzia Erasmus+ Indire

17.00 – Q&A

17.30 – Conclusione del webinar

Il webinar si potrà seguire sulla piattaforma Webex o in diretta streaming sul canale Yuotube Indire.