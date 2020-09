Disabilità, Gorga (Campania Libera): “Attuare legge sul ‘Dopo di noi'”

NAPOLI – I fatti di Soccavo “dove un anziano genitore ha sparato ai due figli disabili, uccidendone uno, perche’ temeva di non poterli piu’ assistere, sono un monito alla politica su quanto sia necessario ed urgente dare piena attuazione alla legge sul ‘Dopo di noi'”, e’ l’appello di Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale campano, con la lista Campania Libera e da consigliere comunale di Torre del Greco (Napoli), impegnata in iniziative a favore dei disabili.

“Dove la legge 112 del 2016 e’ attecchita – afferma Gorga – sono cresciute le opportunita’ di coabitazione, gli investimenti dei genitori, i nuovi progetti di vita. In molte regioni pero’ le norme sono ancora applicate in via sperimentale. In Campania non tutti i 58 ambiti sociali di zona hanno ancora attuato la legge”. Due le proposte della candidata per andare incontro alle esigenze dei disabili: “Abbattere la burocrazia che rallenta l’iter per accedere ai finanziamenti degli interventi – oltre che – istituire una campagna informativa su base nazionale e territoriale cosi’ da consentire un ricorso piu’ agevole agli strumenti di tutela previsti”.