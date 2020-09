In Aspromonte la quercia di 943 anni, è la più vecchia al mondo

REGGIO CALABRIA – Si trova all’interno del Parco nazionale d’Aspromonte, in Calabria, la quercia piu’ vecchia del mondo, e‘ stata battezzata Demetra ed ha un’eta’ di 934 anni. La scoperta, frutto di un’accurata ricerca dell’Universita’ della Tuscia, e’ stata supportata dalle analisi al radiocarbonio su cinque grandi querce sessili presenti nell’area protetta dell’Aspromonte che hanno rivelato una datazione variabile tra i 934 e i 570 anni.

Lo studio sui grandi alberi presenti all’interno del Parco reggino, pubblicato sulla rivista Ecology nella sezione Scientific naturalist, e’ stato coordinato da Gianluca Piovesan insieme a Jordan Palli e Michele Baliva ed ha rilevato la longevita’ delle querce che crescono sulle montagne mediterranee del Sud Italia. Le querce prese in esame nel Parco d’Aspromonte si trovano su ripidi pendii rocciosi, spesso difficili da raggiungere. L’eta’ estrema di Demetra lo rende il piu’ antico albero di latifoglie temperate datato al mondo, espandendo la longevita’ massima conosciuta di oltre 300 anni per le latifoglie analizzate, sempre in Calabria, nel Parco Nazionale del Pollino, e relative a due faggi di 620 anni soprannominati Michele e Norman.