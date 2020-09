Venezia 77, la madrina Anna Foglietta arriva al Lido

VENEZIA – Completo over size dai colori chiari, scarpa bassa, piccola borsa a spalla color testa di moro, smalto nude e un sorriso smagliante accentuato dalla leggera abbronzatura. Questo il look elegante e azzeccato per l’occasione dell’attrice Anna Foglietta, scelta come madrina della 77. Mostra del Cinema di Venezia, per il consueto sbarco all’Hotel Excelsior del Lido. Con lei, a bordo del water taxi, il direttore della kermesse Alberto Barbera.

Foglietta aprirà la Mostra nella serata di mercoledì 2 settembre, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido), in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà quella di chiusura il 12 settembre, durante cui saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.

(Photo Credits: La Biennale_Jacopo Salvi)