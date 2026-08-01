Gf Vip, Rocco Casalino frena sulle voci: “Nessuna partecipazione al reality”

ROMA – Nessun ritorno alle origini televisive né un nuovo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Rocco Casalino smentisce seccamente le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo a un suo ipotetico coinvolgimento nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.
LA SMENTITA UFFICIALE
L’ex capo dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi durante i governi guidati da Giuseppe Conte ha affidato a una breve nota la chiusura definitiva del caso: “Smentisco la mia partecipazione come concorrente al Grande Fratello VIP”. Una dichiarazione perentoria, arrivata per stroncare sul nascere il susseguirsi di retroscena e indiscrezioni che lo volevano all’interno del cast del reality show.
IL TOTO-NOMI ESTIVO TRA TV E POLITICA
Le voci su un possibile approdo di Casalino al programma avevano preso quota nelle ultime ore sulle principali testate di spettacolo e sui portali dedicati al gossip televisivo, alimentate dal consueto “toto-nomi” estivo che precede il lancio dei palinsesti autunnali.
La figura di Casalino continua a rappresentare un elemento di forte richiamo mediatico proprio per la sua parabola professionale unica: dall’esordio giovanile nella primissima edizione del Grande Fratello nel 2000 alla successiva affermazione come comunicatore politico, fino al ruolo di primo piano alla guida della macchina comunicativa del Movimento 5 Stelle e della Presidenza del Consiglio. Nonostante il periodico rincorrersi di speculazioni su un suo rientro nel mondo dell’intrattenimento, l’ex portavoce ha ribadito la volontà di rimanere al di fuori delle dinamiche del reality.