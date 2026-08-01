sabato 1 Agosto 2026

L’Emilia-Romagna sfiora i 40 gradi, è allarme incendi boschivi

Il provvedimento è stato emanato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile d'intesa con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, il Comando regione Carabinieri forestale e Arpae Emilia-Romagna

di Mirko BilliData pubblicazione: 1-8-2026 ore 15:46Ultimo aggiornamento: 1-8-2026 ore 15:46

BOLOGNA – Cresce anche in Emilia-Romagna il livello di attenzione per il rischio di incendi boschivi. Da lunedì 3 fino a tutta la giornata di domenica 9 agosto sarà attiva la fase di preallarme (Codice arancione) nelle aree di pianura, collina e costa della regione. I territori di crinale appenninico rimarranno invece in fase di attenzione (Codice giallo), grazie a condizioni meteorologiche e della vegetazione meno favorevoli all’innesco degli incendi.

Il provvedimento è stato emanato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile d’intesa con la Direzione regionale dei Vigili del fuoco, il Comando regione Carabinieri forestale e Arpae Emilia-Romagna. La decisione è stata assunta alla luce delle previsioni meteorologiche relative a una nuova e intensa ondata di calore. Nei prossimi giorni le temperature potranno raggiungere diffusamente i 38 gradi, con punte vicine ai 40 nella prima parte della prossima settimana, mentre le precipitazioni saranno pressoché assenti. Il caldo e la siccità provocheranno un rapido aumento dello stress idrico della vegetazione, soprattutto nelle aree di pianura e collina.

Gli indici previsionali elaborati da Arpae evidenziano infatti un progressivo aumento della suscettibilità agli incendi, che raggiungerà livelli molto elevati o addirittura estremi nelle pianure centro-occidentali e in alcune aree della Romagna. Anche l’indice di propagazione risulta in crescita, seppure in presenza di venti deboli. Nell’ultima settimana sono stati registrati una ventina di incendi di vegetazione, concentrati principalmente nelle province di Bologna, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Sebbene gli eventi abbiano interessato superfici limitate, confermano la necessità di innalzare il livello di attenzione in vista del peggioramento del quadro meteorologico.

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