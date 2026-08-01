Migranti, Conte contro Meloni: “Ha aperto la ferita con un Paese amico”

ROMA – “Oggi che la Spagna – da sola e isolata dall’Italia di Meloni – ha rimpatriato 48mila migranti, Meloni cambia linea e ci parla di risposta europea all’immigrazione, si riscopre più europeista di tutti rendendosi conto dello scempio di ieri. La corte di giornali e tv ora la aiuterà a ribaltare la frittata. Fino a poche ore fa spargeva fake news e faceva annunci per isolare la Spagna di fronte a una crisi al di là del mare, nel continente africano, che non c’entra nulla con le coste europee, le nostre frontiere e gli accordi di Schengen. Una propaganda utile a nascondere il fallimento italiano su sicurezza, immigrazione, carovita oltre all’imbarazzo per le chat di compagni di partito con prestanome di clan mafiosi”, scrive sui social il leader del M5S, Giuseppe Conte.

“Ricordate quando Meloni si è ritrovata nell’estate del 2023 con il record di sbarchi a Lampedusa (col suo governo che vanta il boom di oltre 320mila sbarchi)? Allora scrisse una lettera accorata alla Von der Leyen pregandola di venire a Lampedusa e portare il sostegno europeo. La Spagna ci supportò e ci tese la mano in un momento per noi di grande difficoltà. Una emergenza che non era a Ceuta, in Africa. Ma in Italia, in Europa. Aver isolato e buttato la croce sulla Spagna ieri apre una ferita con un Paese amico. Un Paese che, posso dirlo da testimone diretto, era al nostro fianco nella battaglia dei 209 miliardi del Pnrr quando volevano darci solo il Mes”.