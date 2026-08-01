Prosegue l’allerta caldo, il ministero: “Livello 3 in 25 città, a rischio anche le persone sane”

ROMA – Per lunedì 3 agosto il ministero della Salute ha stabilito il livello 3 di rischio per il caldo (il massimo previsto) per ben 25 città sulle 27 monitorate. Il livello 3, simboleggiato da un bollino rosso, si riferisce a condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

LE CITTÀ A RISCHIO

Le 25 città che raggiungeranno il livello 3 di rischio lunedì 3 agosto sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti , Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.