Roma, incendio negli studi di Cinecittà: bruciano le scenografie

ROMA – Un incendio è divampato nel pomeriggio all’interno degli Studi di Cinecittà, a Roma. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nella zona e le strade limitrofe sono state chiuse al traffico.

Le fiamme all’interno degli studi di Cinecittà sono divampate dal set di ‘Firenze del Quattrocento’. Si tratta di uno dei set permanenti, ma già in smantellamento da settimane e che non faceva più parte delle visite guidate organizzate all’interno degli Studios né era oggetto di riprese cinematografiche. A quanto apprende l’agenzia Dire è accaduto tutto in poco tempo, il fuoco ha generato anche piccole esplosioni. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute.

Come spiegano i vigili, il rogo è stato spento ma sono andate distrutte le scenografie del vecchio set denominato ‘Assisi’ e di ‘Firenze del Quattrocento’. Le fiamme sono state velocemente circoscritte dai Vigili del Fuoco, grazie anche alla Protezione Civile di Roma, prontamente intervenuti sul luogo. Non ci sono danni a persone, né feriti né intossicati.

Nel frattempo, prosegue il lavoro di bonifica da parte delle squadre dei Vigili del fuoco intervenuti per l’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma. Come spiegano i vigili, il rogo è stato spento ma sono andate distrutte le scenografie del vecchio set denominato ‘Assisi’ e di ‘Firenze del Quattrocento’.

