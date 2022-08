ROMA – Boom di ascolti per ‘La dama velata’, la fiction del 2015 di Rai 1 con Miriam Leone e Lino Guanciale. Le prime due puntate, in replica domenica 31 luglio, hanno battuto la concorrenza, portandosi a casa il 16,60 % di share.

LA DAMA VELATA

La fiction Rai in 12 puntate (trasmesse con un doppio appuntamento ogni domenica) è un giallo in costume. La storia segue le vicende di Clara (Miriam Leone), figlia del conte Vittorio Grandi, esiliata in campagna perché il padre la reputa responsabile della morte della moglie. Una volta cresciuta viene richiamata in città per il suo matrimonio combinato con il conte Guido (Lino Guanciale), un uomo che nasconde più di un segreto…

NIENTE SEQUEL

Nonostante gli ottimi ascolti, non ci sarà, almeno per il momento, un sequel de ‘La dama velata’. I motivi non sono noti, ma la Rai non ha preso in considerazione una seconda parte della storia, che, tuttavia, trova una conclusione soddisfacente.

