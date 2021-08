Covid, 5.321 nuovi casi e 5 morti. Il tasso di positività sale al 3,2%

ROMA – Sono 5.321 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi in Italia, a fronte di 167.761 tamponi molecolari e antigenici. I decessi sono 5, in calo rispetto ai 16 di ieri. Risale però il tasso di positività, che oggi è al 3,2% contro il 2,4% di 24 ore fa. E aumentano ancora i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 16 pazienti in più rispetto a ieri, per un totale di 230 posti letto occupati. Nei reparti ordinari, invece, ci sono 103 pazienti in più rispetto a 24 ore fa, per un totale di 1.954 posti letto occupati. Lo rende noto la Protezione civile nel suo consueto bollettino giornaliero.