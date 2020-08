Coronavirus, Zingaretti: “Al via sperimentazione vaccino made in Italy”

ROMA – “Partiranno dall’Istituto Spallanzani le sperimentazioni per il vaccino anticovid made in Italy sull’uomo, che sarà somministrato a 45 volontari sani, di massimo 55 anni, divisi in tre gruppi da 15″. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Prosegue quindi: “Si attenderà l’esito dei test che, se non forniranno controindicazioni come auspichiamo, saranno successivamente allargati ad un nuovo gruppo di volontari sani di età compresa tra i 65 e i 75 anni. Il campione sarà ulteriormente esteso con il progredire dei risultati che hanno come obiettivo quello di identificare la quantità minima di vaccino capace di sviluppare gli anticorpi“.

“Come Regione Lazio- continua Zingaretti- abbiamo sostenuto questa fase delicata della ricerca con un investimento di 5 milioni di euro su un totale di 8 e chiaramente la conclusione positiva della fase preclinica lascia ben sperare per risultati significativi anche sull’uomo. Il mio grazie va a quanti, con dedizione e professionalità, sono impegnati ogni giorno nella lotta al virus che sarà definitivamente sconfitto con l’arrivo del vaccino. Nel frattempo- conclude Zingaretti- con il virus ancora in corso, è necessario per tutti i cittadini continuare a rispettare tre semplici regole: uso della mascherina, distanziamento e lavaggio continuo delle mani”.

