Migranti, Musumeci: “Lampedusa scoppia”. Salvini: “Governo incapace e pericoloso”

ROMA – “Lampedusa sta di nuovo scoppiando. Al nostro grido d’allarme si aggiunge oggi quello del sindaco. Mi spiace che in una lunga intervista al Corriere il ministro non abbia neppure pronunciato la parola Lampedusa. Eppure è luogo-simbolo in Europa e nel mondo. Quanto ancora si deve attendere per la proclamazione dello ‘stato di emergenza’ su quell’Isola da parte del governo centrale, richiesto da oltre un mese dal Comune e dalla Regione?”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

SALVINI: “GOVERNO INCAPACE E PERICOLOSO”

“Mentre sbarcano altri 250 immigrati a Lampedusa, il governo annuncia modifiche ai Decreti sicurezza per premiare le Ong, aiuta la Francia a sigillare i confini per tenere i clandestini in Italia e il Pd rilancia la cittadinanza facile. Governo incapace e pericoloso. La giustizia la faranno gli italiani con il voto”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.