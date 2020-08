Zingaretti contro Salvini: “Scellerato chi si toglie la mascherina”

ROMA – “Il tema oggi è non far rialzare la curva. E quindi continuare a dire a tutti, contro gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani”. Lo dice il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una intervista a fanpage.it riguardo all’emergenza coronavirus.

Secondo il segretario dem “questo è ciò che permetterà di governare la curva dei contagi fino a quando non arriverà il vaccino”.

Abbastanza evidente il riferimento a Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha dato vita a una ‘protesta’, rifiutandosi di indossare la mascherina durante un convegno nella biblioteca del Senato. Sul caso è stata aperta un’istruttoria. Ieri, poi, è arrivato il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato di “evitare di confondere la libertà con il diritto di far ammalare altri“.

