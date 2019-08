Emilia Romagna, domani temporali e allerta gialla

BOLOGNA – Temporali e vento forte sono previsti per domani in Emilia-Romagna, specie nelle zone orientali. Arpae e Protezione civile regionale, infatti, hanno emesso un’allerta gialla da stanotte a mezzanotte a domani alla stessa ora.

L’arrivo di aria fredda in quota associata al transito di un’onda depressionaria, spiega l’allerta “determinera’ fenomeni temporaleschi organizzati a partire dal primo pomeriggio con possibilita’ di forti raffiche di vento sul settore orientale”. Non ci sono invece avvisi per quanto riguarda temperature, criticita’ idrogelogica, stato del mare. La tendenza nelle successive 48 ore di esaurimento dei fenomeni.

L’allerta viene rilanciata dal Comune di Ravenna e dai Comuni della Bassa Romagna con la raccomandazione di “mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati e prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati”.