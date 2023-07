FOTO | VIDEO | La nave Amerigo Vespucci salpa da Genova per il secondo giro del mondo

GENOVA – Parte oggi dal porto di Genova, il giro del mondo di nave Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare che, per l’occasione, diventa anche ambasciatore del Made in Italy. Un’avventura che durerà poco meno di due anni e si concluderà a febbraio 2025, con il rientro alla base della Spezia, dopo aver percorso circa 40.000 miglia marittime.

È LA SECONDA VOLTA CHE LA NAVE GIRA IL MONDO

Si tratta del secondo giro del mondo nella storia del veliero, dopo quello compiuto tra il 2002 e il 2003, e recupera il viaggio inizialmente previsto nel 2020 e rinviato a causa della pandemia. Sono previste 31 soste in 28 Paesi, toccando cinque continenti. A salutare la nuova missione, una nutrita rappresentanza del governo, con i ministri Guido Crosetto, Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin, Daniela Santanchè, Andrea Abodi e il viceministro Edoardo Rixi. Presenti anche il governatore ligure, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci.

Nel pomeriggio, nave Vespucci sarà salutata in mare anche da alcune imbarcazioni impegnate nel Grand Finale della Ocean Race, con il sorvolo delle Frecce Tricolore. Tra le missioni del veliero, oltre alla tradizionale formazione degli allievi della Marina, portare in giro per il mondo la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco e raccogliere dati preziosi per le ricerche dell’Università di Genova e dell’Istituto idrografico della Marina. Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche il tenente Michele Saverese, che nelle scorse ore ha perso la vita durante un addestramento alla Spezia.

SIRENE DEL PORTO DI GENOVA E LACRIME PER SALUTARE NAVE VESPUCCI

Sulle note di “Con te partirò“, tra l’omaggio delle sirene del porto e le lacrime dei parenti degli allievi e degli ufficiali, è salpata dal Molo Vecchio del Porto antico di Genova, Nave Amerigo Vespucci, per il tour mondiale che la vedrà impegnata fino a febbraio 2025 per un viaggio di 40.000 miglia marittime, ambasciatrice nei cinque continenti del Made in Italy. Quando il veliero lascerà la diga, è previsto anche l’omaggio delle Frecce Tricolore.

CROSETTO: “VESPUCCI NAVE PIÙ BELLA DEL MONDO CHE RAPPRESENTA ITALIA”

“La nave più bella del mondo diventa ambasciatrice del nostro Paese, di quello che fa del nome Italia uno dei più evocati al mondo, il senso della bellezza, la cultura, la storia che nessun altro può vantare. Noi custodiamo questo patrimonio, che nessun governo merita per quanto consenso abbia. In ogni nazione in cui arriverà questa nave, arriverà l’Italia”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, stamattina a Genova alla cerimonia di partenza del tour mondiale di nave Amerigo Vespucci.

“Oggi si accavallano tantissime emozioni- prosegue Crosetto- abbiamo visto salire sulla nave i nostri ragazzi, sia i 217 dell’equipaggio, sia i 126 allievi, in un’unione che rende unica la nave. Questi ragazzi lasciano oggi la famiglia, ma fanno parte di un’altra famiglia, quella della Difesa e delle Forze Armate, che imbarca oggi anche l’anima del Combsubin, Michele Savarese, morto l’altro giorno nel corso di un’esercitazione“.

Per il ministro, questa missione “è un esempio di sinergia: una nave della Difesa con cui parte la cultura, la storia, l’innovazione, l’enogastronomia. Tutto quello che il nome Italia evoca quando viene pronunciato nel mondo. Tutto a bordo della nave più bella del mondo che rappresenterà l’Italia per due anni in tutto il mondo”. L’obiettivo è anche quello di portare in tutti i Paesi che toccherà “rispetto e ricevere amicizia, che oltre all’innovazione sono l’unica arma con cui costruire un futuro migliore rispetto al presente che abbiamo trovato”.

Poi, un passaggio dedicato a Genova: “Genova e il mare sono una cosa sola. Come ha detto Toti, questa è una città da cui è partita molte volte la speranza. Noi affidiamo a questa nave anche una parte del nostro futuro. Era giusto partisse da Genova”. Infine, una sottolineatura per il progetto “WOW – Wheels on Waves”, il catamarano inclusivo dall’Associazione Lo Spirito di Stella, completamente privo di barriere architettoniche, che accompagnerà una parte della missione di Nave Vespucci: “Catamarano Stella simboleggia un’altra particolarità della Difesa italiana: la capacità di non considerare nessun diverso. La Difesa italiana è l’unica al mondo che non abbandona i militari che abbiano subito traumi e manomazioni”.

CROSETTO: “PARTENZA VESPUCCI MERITATA PER ESSERSI RISOLLEVATA DOPO MORANDI”

“Genova si è meritata la partenza di Nave Vespucci con la capacità di risollevarsi dopo che è stata messa in ginocchio dal crollo di Ponte Morandi. Ha simboleggiato la capacità di questo Paese di non essere secondo a nessuno, quando sa fare squadra e mettere da parte le divisioni”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, stamattina a Genova per la partenza del tour mondiale di nave Amerigo Vespucci. “C’era un’altra città che poteva ambire a questa partenza- ammette Crosetto- il sindaco di Venezia non ci parlerà per qualche anno, ma lo ricompenseremo in altri modi”.

SANTANCHÈ: “CON VESPUCCI PRUMUOVIAMO ITALIA IN TUTTO IL MONDO”

“Oggi è una giornata importante perché segna la partenza di un progetto che vedrà il Made in Italy fare il giro del mondo attraversando mari e oceani con lo storico Amerigo Vespucci. Sono fiera e orgogliosa che il ministero del Turismo sia presente partecipando alla cabina di regia della Vespucci e a tutte le attività connesse alla promozione”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, stamattina a Genova alla cerimonia di partenza del tour mondiale di nave Amerigo Vespucci.

“La Vespucci, che fra l’altro è anche patrimonio Unesco e Unicef, rappresenta l’eccellenza italiana che si configura quale opportunità per la proiezione internazionale del Sistema Italia, dei suoi prodotti, delle sue località, dei territori, della cultura e della tradizione- aggiunge il ministro- l’azione sinergica di più ministeri in questa iniziativa dimostra, una volta di più, l’attenzione che l’attuale esecutivo pone sulla promozione dell’Italia e sul turismo in generale, visto che il giro del mondo della Vespucci sarà un forte traino per il turismo italiano”.

BUCCI: “DA GENOVA VESPUCCI FARÀ PARLARE DI ITALIA IN TUTTO IL MONDO”

“La città di Genova è molto orgogliosa di poter partecipare a questa cerimonia. Tocca il cuore dei tanti genovesi che hanno fatto parte della Marina. Nave Vespucci parte oggi per il giro del mondo, ne abbiamo appena terminato uno, con la Ocean Race, vinta anche dall’italiana Francesca Clapcich. Due glorie della nostra nazione”. Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, stamattina alla cerimonia di partenza del tour mondiale di Nave Vespucci.

“Questo viaggio diventa un modo per far parlare dell’Italia nel mondo- sottolinea il sindaco- assieme a Vespucci c’è la nostra cultura, il nostro cibo, il nostro stile, l’Italia che gira il mondo e fa vedere di che cosa sono capaci gli italiani”.