Luca Calvani fa coming out e rivela il suo amore per Alessandro

ROMA – L’attore e conduttore Luca Calvani fa coming out su Instagram e rivela il suo amore con il compagno Alessandro Franchini. Una relazione che va avanti da più di sei anni, come si evince dall’hashtag #2196days a corredo del post di Calvani.

Nel post Calvani, 47 anni, scrive: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”. Nelle tre foto pubblicate su Instagram, il conduttore e il compagno compaiono di spalle, sorridenti e insieme al loro cane.

CHI È LUCA CALVANI

Ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’, un’esperienza di vita all’estero a New York, nel 2006 Calvani ha vinto la quarta edizione de ‘L’Isola dei famosi’. Molte le fiction all’attivo, tra cui ‘Distretto di polizia’, ‘Don Matteo’ e ‘Tutti pazzi per amore’, ma anche la partecipazione a diversi film, tra cui ‘To Rome with love’ di Woody Allen del 2012. Tra gli ultimi impegni di Calvani, ‘Cortesie per gli ospiti‘ su Real Time.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it