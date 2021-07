Mezzo navale della guardia di finanza affonda dopo un incendio a bordo a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Un mezzo navale in dotazione alla guardia di finanza di Crotone, il G94 Cappelletti, è affondato oggi a largo di Capo Bruzzano (Reggio Calabria) a causa di un incendio. A nulla è valso l’intervento dell’equipaggio che non è riuscito a contenere le fiamme. Subito dopo l’allarme i militari hanno abbandonato l’unità navale, utilizzando i mezzi di salvataggio in dotazione. Sul posto sono successivamente intervenute la guardia costiera ed altri mezzi della finanza per prestare soccorso e delimitare la zona. Sono state impiegate anche unità dei vigili del fuoco antinquinamento.