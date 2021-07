ROMA – Sono 882 i contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, calcolati su 188.474 tamponi processati. Quindi è lievemente in risalita il tasso di positività, oggi allo 0,5% (ieri 0,4%). Stabile il numero dei morti, oggi sono 21. Ancora in calo le terapie intensive, 18 in meno e -61 sono i ricoveri ordinari.

