Il ‘disturbatore’ Fortini aiuta la compagna di Conte che non riesce a entrare in casa

ROMA – Giornata casalinga per Giuseppe Conte. Dopo il caos e le polemiche dei giorni scorsi che hanno portato alla rottura con Beppe Grillo, facendo tramontare i sogni di un futuro da condottiero dei 5 Stelle, l’ormai ex avvocato del popolo ha passato la prima parte della giornata rintanato in casa della compagna Olivia Paladino, in pieno centro storico a Roma. Qui ha ricevuto alcuni ospiti tra cui il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che più di ogni altro maggiorente sta tentando una riconciliazione tra i due litiganti.

LEGGI ANCHE: M5s, Conte replica a Grillo: “Non dica falsità. Il mio progetto politico prosegue”

IL ‘SOCCORSO’ DEL DISTURBATORE ALLA COMPAGNA DI CONTE ALLE PRESE COL PORTONE

L’ex capo politico si è intrattenuto per circa un’ora a colloquio con il giurista per poi infilarsi frettolosamente nella sua auto blu senza rispondere alle domande dei tanti cronisti presenti. L’attesa dei giornalisti è risultata vana anche nelle ore a seguire. Il giurista pugliese non ha messo piede fuori casa nemmeno per pranzare. Come spesso accade ha infatti ordinato il pranzo in un ristorante nelle vicinanze che ha poi consumato con un paio di ospiti arrivati alla spicciolata e con la compagna, anch’essa rincasata in tarda mattinata. Quest’ultima, forse intimorita dalla presenza dei cronisti, ha avuto non poche difficoltà ad aprire il portone del palazzo. Ad aiutarla è stato Mauro Fortini, volto noto delle dirette tv, disturbatore ‘garbato’. Il presenzialista romano ha dato una mano alla signora, consentendole di entrare in casa.