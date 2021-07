Inaugurato l’antico sentiero per Comboé a Charvensod, in Valle d’Aosta

AOSTA – Luogo di passaggio della suggestiva gara Aosta-Becca di Nona, in programma il prossimo 18 luglio, è stato inaugurato ieri il ripristinato sentiero che da Ponteille sale a Comboé, nel Comune di Charvensod. L’intervento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale, con l’assessorato regionale all’Agricoltura e Risorse naturali, “per recuperare un antico tratto che valorizza il nostro territorio; la cura delle nostre montagne è una priorità che vogliamo portare avanti in questa consiliatura”, ha affermato l’assessore comunale all’Agricoltura e Territorio Patrick Ronzani.

Fondamentale ai fini del ripristino, “il prezioso lavoro dei cantieri forestali– ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura Davide Sapinet– i cui interventi riescono a dare una risposta concreta alle esigenze del territorio e degli enti locali”. E aggiunge: “Scoprire i sentieri della Valle d’Aosta diventa un’opportunità anche per i turisti che amano frequentare la nostra regione: un’occasione per scoprire angoli incontaminati del nostro ricco patrimonio alpino”.

Un ultimo ringraziamento va alla Sezione Cacciatori di Charvensod, la quale “ha in comodato la casa di proprietà comunale di Ponteille e che rappresenta un presidio per questa zona“, ha concluso il vicesindaco Laurent Chuc.

LEGGI ANCHE: La cultura celtica torna ad animare la Valle d’Aosta nel bosco del Peuterey