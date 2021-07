M5s, Conte replica a Grillo: “Non dica falsità. Il mio progetto politico prosegue”

ROMA – “Ho sempre rispettato Beppe Grillo ma non dica falsità sul mio conto”. Così l’ex premier Giuseppe Conte alle telecamere di Sky, uscendo dalla sua casa di Roma, replica al video pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog. Il Garante del Movimento 5 stelle aveva accusato Conte di essere sparito e non aver risposto alle sue richieste, attaccandolo frontalmente: “Forse non è la persona più adatta per quello che serve oggi al M5s”. Quella di ieri è stata l’ennesima giornata convulsa per i grillini, con le minacce d’addio da parte del reggente Vito Crimi e del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri in polemica con Grillo per la chiusura a Conte.

CONTE: “SONO SEMPRE STATO TRASPARENTE, IL MIO PROGETTO NON RESTA NEL CASSETTO”

L’ex premier ha anche parlato dei suoi progetti futuri dopo lo scontro difficilmente sanabile con il Garante dei 5S: “C’è tanto sostegno dei cittadini. Io ho agito sempre in trasparenza. Sono pronto a pubblicare lo scambio di mail che ho avuto con Grillo se lui mi autorizza. Il mio progetto politico non resta nel cassetto per la contrarietà di una persona sola”, ha concluso Conte, lasciando intendere che andrà avanti con o senza il Movimento.

PATUANELLI: “PIENO SOSTEGNO A CRIMI, SUO RUOLO IMPRESCINDIBILE”

Intanto, il reggente del M5s Crimi incassa il sostegno del ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli: “A Vito Crimi esprimiamo il nostro pieno ed incondizionato sostegno in questa delicata fase politica dove il suo ruolo si rivela ancora oggi imprescindibile. Per Vito parlano la sua storia, la passione, la serietà ed il suo storico attivismo al servizio del MoVimento 5 Stelle. Da più di un anno Vito lavora incessantemente – ha scritto Patuanelli su Facebook – per gestire una difficile e delicata fase transitoria, coincisa peraltro con un periodo drammatico per il nostro Paese. A lui oggi rivolgiamo un accorato appello affinché vada avanti nel suo generoso sforzo verso un rinnovamento serio ed un reale rilancio del MoVimento 5 Stelle”.