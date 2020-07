AUDIO | Governo, Conte: “Gli ‘acquisti’ di Salvini? “Non è la missione della politica”

ROMA – “Il fatto che nei giorni scorsi si è perso un senatore non mi fa piacere, è ovvio. Ma i numeri ci sono ancora”. A dirlo conversando coi cronisti alla Camera è il premier Giuseppe Conte. Conte ricorda che in occasione del voto al Senato sul dl elezioni “c’è stato un passaggio molto delicato in cui i parlamentari di maggioranza sono stati costretti dalla sera al mattino ad accorrere qui. Hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Confido nel senso di responsabilità”.

“CAMPAGNA ACQUISTI SALVINI? NON E’ QUESTA MISSIONE DELLA POLITICA”

“Francamente la mia preoccupazione non è l’attività degli altri per acquisire altri parlamentari. Non credo sia questa la missione della politica”, risponde Conte a chi gli fa notare che Matteo Salvini ha avviato una “campagna acquisti” tra i senatori M5s.

“NON CAMBIO IDEA OGNI GIORNO, LA MIA E’ CHIAREZZA NON ATTENDISMO”

“Io spero che già a luglio, il prossimo incontro” in Europa “sarà risolutivo per definire il Recovery Fund. Ma non è che se io delineo un discorso al paese poi cambio idea ogni giorno. Quindi non è attendismo. E’ chiarezza di linea, di fini e obiettivi“, dice il premier parlando alla Camera coi cronisti.

E SUL MES DICE: “NON TEMO MAI RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO”

Quanto al Mes, il premier risponde così ai cronisti che gli chiedono se tema il 15 luglio una risoluzione al Senato sul Mes: “Io non temo mai una risoluzione del parlamento”.