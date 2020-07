Dl Semplificazioni, Conte: “Madre di tutte le riforme, indispensabile per modernizzare l’Italia”

ROMA – Il decreto semplificazioni “la madre di tutte le riforme, lo ritengo indispensabile per modernizzare l’Italia a far correre il Paese. Per questo in queste ore a livello governativo e in maggioranza ci siamo confrontati in maniera costruttiva per trovare le soluzioni migliori”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time in aula alla Camera.