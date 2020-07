Klaus Davi: “Mi candido a sindaco di Reggio Calabria”

REGGIO CALABRIA – “Mi candido a sindaco di Reggio Calabria. Voglio guidare questa città verso il riscatto. La mia sarà una lista civica sganciata dai partiti“. Così il giornalista e massmediologo Klaus Davi intervenuto questa mattina nel programma ‘Newsroom’ di Radio Capital.

Per Davi si tratterebbe del secondo impegno diretto in Calabria, dopo la candidatura a sindaco di San Luca dove ricopre la carica di consigliere comunale.

“L’attuale sindaco Falcomatà – ha aggiunto Davi – è una brava persona e non dico che non si sia impegnato, ma come politico ha completamente fallito. Con me Reggio, la città di Gianni Versace, diventerà un polo turistico. Non sarà seconda a nessuno”.