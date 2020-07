Azzolina: “Bisogna digitalizzare in fretta tutti gli istituti”

ROMA – “L’emergenza ha fatto riemergere problematiche decennali del sistema di Istruzione che ci hanno spinti a interventi immediati, per reagire alla crisi, e che ora sollecitano ulteriori interventi che guardino già al futuro. Vogliamo digitalizzare la scuola e farlo in fretta”. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenuta questa mattina in Commissione VII al Senato. Azzolina ha ricordato che il ministero ha stanziato oltre 400 milioni di euro per potenziare la connettività delle scuole, come previsto dal Piano Scuola approvato di recente dal Comitato nazionale per la Banda Ultralarga.

“L’obiettivo è garantire rapidamente una connessione veloce all’81,4% dei plessi scolastici, quelli del primo e secondo ciclo, per un totale di 32.213 edifici- ha aggiunto la ministra- Previsti anche voucher per le famiglie: fino a 500 euro, in base all’Isee, per connessioni veloci, pc e tablet. L’approvazione del Piano rappresenta un passo importante. Con i fondi aggiuntivi delle Regioni e altre economie di spesa puntiamo a raggiungere progressivamente il 100% degli edifici scolastici”.