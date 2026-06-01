Mattarella: “In Libano la popolazione aggredita brutalmente e in modo indebito”

ROMA – Il ripudio della guerra, suggellato nell’articolo 11 della Costituzione, per regolare alle vertenze internazionali è il punto di partenza dell’intervento del Capo dello Stato al Corpo Diplomatico accreditato in Italia, ‘schierato’ al Quirinale, in occasione della Festa della Repubblica. Nel suo discorso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un appello perché, di fronte alla cornice internazionale sempre più caratterizzata dalle guerre, “prevalga la forza della legge alla prepotenza delle armi”. Quindi, il presidente ribadisce il sostegno alla “causa della indipendenza e della libertà di Kyiv”, mentre esprime preoccupazione per l’escalation in Medio Oriente e, in particolare, per quanto sta avvenendo in Libano.

“CON L’ART.11 IL RIPUDIO DELLA GUERRA E LA REPUBBLICA PARTECIPE DI UN NUOVO ORDINE MULTILATERALE”

“Durante i lavori dell’Assemblea costituente, nei commenti degli osservatori venivano enfatizzati due principi che poi sarebbero diventati il nucleo dell’Articolo 11 della nostra Carta fondamentale: il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali – irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo – e la scelta di condividere sovranità con altri popoli, in condizione di parità, per dar vita a un ordinamento che potesse assicurare convivenza pacifica ed eguaglianza fra gli Stati. Segno eloquente della volontà della Repubblica di essere parte attiva nella comunità internazionale, partecipando alla costruzione del nuovo ordine multilaterale”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso in occasione del Concerto eseguito dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, al Quirinale, in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano in occasione della Festa della Repubblica.

“PREVALGA LA FORZA DELLA LEGGE E NON LA PREPOTENZA DELLE ARMI”

“L’adesione al progetto europeo, all’Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu, negli anni, conferma e concreta declinazione di quei principi che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l’opera dell’Onu anche con le missioni di pace da essa patrocinate, a sostenute l’azione delle Corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che, anche nelle relazioni fra gli Stati, a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi”. Prosegue il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano in occasione della Festa della Repubblica.

“I PRINCIPI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE GRAVEMENTE AGGREDITI”

“Signore Ambasciatrici, Signori Ambasciatori, in questa importante ricorrenza, constatiamo che la promessa per il futuro, rappresentata dalla scelta repubblicana, è stata realizzata. La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli; impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona; sostenitrice convinta della cooperazione internazionale: principi che oggi vediamo gravemente aggrediti”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso in occasione del Concerto eseguito dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma in onore del Corpo Diplomatico accreditato.

“LA REGRESSIONE DELL’ORDINE INTERNAZIONALE ACCELERATA DALLA RUSSIA”

“Una tendenza regressiva dell’ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso: l’ingiustificabile invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa della indipendenza e della libertà di Kyiv“. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso in occasione del Concerto eseguito dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, al Quirinale in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano in occasione della Festa della Repubblica.

“IN MEDIO ORIENTE CAOS EVIDENTE, LE CATTIVE PRATICHE RACCOLGONO SEGUACI”

“Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. La irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall’Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione – e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano – ne sono l’eloquente esempio. Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione, in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano in occasione della Festa della Repubblica.

AGLI AMBASCIATORI: “IL VOSTRO RUOLO OGGI ANCORA PIÙ ESSENZIALE”

“Signore Ambasciatrici, Signori Ambasciatori, ottant’anni orsono la diplomazia fu basilare nell’indirizzare progressivamente gli orientamenti dei vostri Stati a favorire un pieno e proficuo inserimento dell’Italia repubblicana nel consesso internazionale. Di questo siamo riconoscenti”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso in occasione del Concerto eseguito dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, al Quirinale in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano in occasione della Festa della Repubblica.

“Oggi- aggiunge il capo dello Stato – in una realtà internazionale frammentata e complessa, il ruolo della diplomazia, la vostra professionalità, sono ancora più essenziali, per la capacità di attingere alle radici dei rapporti tra Paesi, di saper leggere in profondità la realtà nella quale si opera. Con rispetto e apprezzamento per l’impegno che profondete nel porre a disposizione dei vostri governi elementi di comprensione e intelligenza utili a favorire una sempre migliore collaborazione con l’Italia, sono lieto di poter celebrare con voi gli ottant’anni della nostra Repubblica”.