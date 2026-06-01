Serena Williams torna in campo, a 44 anni

ROMA – Era nell’aria da un bel po’, ora è ufficiale: Serena Williams ha annunciato il suo sensazionale ritorno al tennis professionistico all’età di 44 anni. Tornerà in campo la prossima settimana al Queen’s. La regina del tennis giocherà grazie a una wild card.

Manca dal tennis competitivo da quattro anni, da quando annunciò lui ritiro agli Us Open del 2022. Porta in dote una storia di 23 titoli Slam in singolare (record nell’era Open femminile), e 14 titoli in doppio. È l’unica giocatrice ad aver completato il Grande Slam sia in singolare che in doppio.

Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026



“Il Queen’s Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo – ha commentato in una nota – L’erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport”.



Williams ha in programma di giocare in doppio insieme a Victoria Mboko, la canadese numero 9 del mondo in singolare.