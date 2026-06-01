lunedì 1 Giugno 2026

Orrore a Cosenza, auto in fiamme ad un distributore: all’interno trovati 4 corpi carbonizzati

Sarebbero dei braccianti agricoli di origine pakistana. Dai primi accertamenti, viene esclusa l'ipotesi che il rogo sia stato causato da un incidente

Data pubblicazione: 1-6-2026 ore 17:19Ultimo aggiornamento: 1-6-2026 ore 17:23

ROMA – I vigili del fuoco intervengono dopo la segnalazione di un’auto in fiamme nel Cosentino: una volta spento il rogo spunta una macabra scoperta. All’interno di quel che resta del veicolo, un mini van, si trovano infatti quattro corpi carbonizzati. L’auto si trovava ferma ad un distributore di carburante, lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza.

L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 13 di oggi, lunedì 1 giugno, mentre sono arrivati poco dopo gli agenti della stradale ed i carabinieri. Dalle prime notizie emerse, il mezzo non sarebbe andato a fuoco a seguito di un incidente.

Le vittime sarebbero migranti pachistani, probabilmente dei braccianti agricoli partiti questa mattina dalla Sibaritide alla volta della Piana del Metapontino, nel Materano. Il tratto di strada dove si trova il distributore, tra Amendolara e Roseto Capo Spulico, risulta chiuso temporaneamente per consentire le operazioni degli investigatori.

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