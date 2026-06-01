Orrore a Cosenza, auto in fiamme ad un distributore: all’interno trovati 4 corpi carbonizzati

ROMA – I vigili del fuoco intervengono dopo la segnalazione di un’auto in fiamme nel Cosentino: una volta spento il rogo spunta una macabra scoperta. All’interno di quel che resta del veicolo, un mini van, si trovano infatti quattro corpi carbonizzati. L’auto si trovava ferma ad un distributore di carburante, lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza.

L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 13 di oggi, lunedì 1 giugno, mentre sono arrivati poco dopo gli agenti della stradale ed i carabinieri. Dalle prime notizie emerse, il mezzo non sarebbe andato a fuoco a seguito di un incidente.

Le vittime sarebbero migranti pachistani, probabilmente dei braccianti agricoli partiti questa mattina dalla Sibaritide alla volta della Piana del Metapontino, nel Materano. Il tratto di strada dove si trova il distributore, tra Amendolara e Roseto Capo Spulico, risulta chiuso temporaneamente per consentire le operazioni degli investigatori.