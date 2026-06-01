Lo sperma di Epstein gli è sopravvissuto. E nessuno sa bene cosa farne

ROMA – Jeffrey Epstein è morto nel 2019, ma i documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia aprono una questione che nessuno aveva ancora sollevato con questa chiarezza: il suo materiale genetico potrebbe essere ancora conservato da qualche parte.

Dalle email e dai contratti contenuti negli archivi emerge che Epstein aveva depositato il suo sperma presso la California Cryobank in data anteriore all’ottobre 2012, rinnovando poi il contratto nel 2016. Il testo dell’accordo, firmato il 9 maggio di quell’anno, stabilisce che in caso di decesso il materiale sarebbe passato sotto il controllo del suo patrimonio o di un rappresentante legale. Non si tratta di una donazione: lo sperma rimaneva di sua proprietà. E Epstein non voleva che la criobanca lo scartasse alla sua morte.

Dove si trovi oggi quel materiale non è chiaro, scrive il New York Times. CooperCompanies, che ha acquisito la California Cryobank nel 2021, ha dichiarato che la banca “attualmente non conserva alcun campione associato a Jeffrey Epstein”, senza aggiungere altro.

Il documento fiduciario con cui Epstein ha lasciato la gran parte dei suoi beni alla compagna Karyna Shuliak non menziona esplicitamente lo sperma conservato. Secondo Naomi Cahn, professoressa di diritto all’Università della Virginia specializzata in trust e successioni, eventuali controversie sull’applicazione delle disposizioni testamentarie a quel materiale verrebbero risolte secondo le leggi delle Isole Vergini Americane. Gli amministratori del trust avrebbero ampia discrezionalità, purché esercitata in buona fede.

Sul piano etico, il settore della fertilità è diviso. C’è chi sostiene che se chiunque può procreare attraverso il sesso, allora chiunque dovrebbe poterlo fare anche con la tecnologia, e che criteri morali o penali per l’accesso alle banche del seme aprirebbero la strada a discriminazioni. E c’è chi ritiene che esistano circostanze in cui l’utilizzo di un determinato materiale genetico risulterebbe “particolarmente ripugnante”. Quello di Epstein, condannato per prostituzione minorile e morto suicida in attesa di processo per traffico sessuale, è difficile da non considerare uno di quei casi.

Persone vicine a Epstein – conclude il Nyt – avevano riferito poco prima della sua morte che coltivava l’idea di mettere incinta più donne possibile nel suo ranch in New Mexico. Le cartelle cliniche mostrano che era preoccupato per la propria fertilità, che si era sottoposto a terapie ormonali e che nel 2017 aveva inviato alla Shuliak il link a un dispositivo per valutare la qualità del proprio sperma.