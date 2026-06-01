Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 1 giugno 2026

2 GIUGNO. MATTARELLA: “LA REPUBBLICA NACQUE DA UN CORALE ESERCIZIO DEMOCRAZIA, PROTAGONISTE LE DONNE“

“Il 2 giugno 1946, il voto del popolo italiano segnò – dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di Liberazione – una svolta nella storia del Paese”. Sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa “la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi, per la scelta dell’ordinamento dello Stato e l’elezione dell’Assemblea costituente”. Il capo dello Stato, nel suo messaggio mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, “protagoniste” del referendum di 80 anni fa, “perchè chiamate per la prima volta alle urne”.

MO. ESCALATION DI ISRAELE A BEIRUT, IRAN: “AIUTEREMO IL LIBANO”

Sale la tensione in Libano dove a seguito delle dichiarazioni di Benjiamin Netanyahu si teme l’escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler “estendere la presa” intensificando la sua offensiva su Beirut. L’Iran, che ha condannato l’aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto, stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i pasdaran. “Nessuna fiducia nelle promesse del nemico- affermano questi ultimi- Per noi contano solo i risultati concreti”.

EBOLA. NEGATIVO L’UOMO RICOVERATO A CAGLIARI

Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il ministero della Salute. L’uomo, aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari, grazie a un velivolo messo a disposizione dall’Aeronautica militare. Intanto, continua a essere grave la situazione nell’est Congo. Sono oltre mille i contagiati e 200 i morti. Tra questi anche medici e infermieri. Si teme l’allargamento dell’epidemia.

PAPA LEONE XIV AGLI SCOUT: “COSTRUITE UN’EUROPA DEI POPOLI, NON DEGLI AFFARI“

“In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell’europeismo, non a livello politico, ma culturale, rinnovando l’impegno a costruire un’Europa dei popoli, non solo degli affari”. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il Pontefice quella che è la missione dello scoutismo: il servizio. “Significa- secondo il Santo Padre- mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio”. Infine, l’augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: “Sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell’accoglienza e della pace”.