Spintonato da 4 studenti, cade a terra e si ferisce al naso: aggredito un altro prof a Teramo

ROMA – In quattro si sono piazzati davanti alla porta dell’aula per impedirgli l’uscita, poi gli insulti e infine gli spintoni: così un professore di un istituto superiore in provincia di Teramo ha sbattuto contro il muro, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, ferendosi al naso. Gli aggressori sono tutti studenti 14enni del primo anno e la vicenda risale ad alcuni giorni fa, a fine maggio, ma è venuto alla luce solo successivamente. Teatro dell’aggressione l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Peano – C. Rosa” di Nereto.

Il docente di diritto, a seguito della caduta, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Val Vibrata’ di Sant’Omero, dal quale è stato dimesso con otto giorni di prognosi per un trauma alla cartilagine nasale Si tratta del terzo episodio analogo nel giro di pochi giorni, dopo i casi di Parma e di San Vito Lo Capo, che ha visto diversi docenti vittime di aggressioni da parte di loro studenti giovanissimi. Nel caso dell’istituto di Nereto, è seguita una denuncia della dirigente e del docente ferito: ora è al lavoro la Procura per i minorenni dell’Aquila, mentre l’Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo segue gli sviluppi. È probabile che scattino anche dei provvedimenti disciplinari che dovranno essere presi dal consiglio di classe nei prossimi giorni.

IL MINISTRO VALDITARA SENTE LA PRESIDE DELL’ISTITUTO DI NERETO

Nel frattempo il ministro Valditara ha sentito la preside dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Peano – C. Rosa” di Nereto (TE). Si è informato sulle condizioni del professore aggredito, ha chiesto alla dirigente di esprimergli la sua personale vicinanza, solidarietà e forte incoraggiamento. Ha apprezzato la linea della severità adottata dalla scuola che ha deciso di denunciare gli autori della inqualificabile aggressione e di prendere provvedimenti disciplinari rigorosi.

Il ministro ha altresì dichiarato: “Va ripristinato il rispetto della autorità dei docenti, non vi può essere nessuna indulgenza verso i violenti. La scuola è il luogo della educazione e del rispetto non della prevaricazione e della prepotenza”.