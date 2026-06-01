Viabilità da ‘bollino rosso’ sulle Autostrade dell’Alto Adriatico, anche dopo il 2 giugno

TRIESTE – Settimana di traffico intenso in Friuli Venezia Giulia, secondo le previsioni della concessionaria in-house della Regione, Autostrade Alto Adriatico, che troverà il picco con ‘bollino rosso’ dopo la Festa della Repubblica. I transiti si intensificheranno a partire dalla serata di martedì 2 giugno sull’autostrada A4 (Venezia-Trieste) in direzione Venezia, spiega una nota della concessionaria, con il rientro di chi ha approfittato del ponte per la Festa della Repubblica e contemporaneamente la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate a partire dalle ore 22.

IL CORPUS DOMINI E IL RIENTRO VERSO L’AUSTRIA

Particolare attenzione va prestata al giorno seguente, mercoledì 3, perché oltre all’arrivo dei mezzi pesanti del Centro-Est Europa sulla A4 dalla barriera del Lisert (Gorizia) a Venezia si prevede il sopraggiungere da nord lungo la A23 (Udine Sud-Palmanova) dei turisti austriaci per la festività del Corpus Domini. Si prevede quindi traffico particolarmente intenso sulla A4 in direzione Venezia al mattino e al pomeriggio, in direzione Trieste al mattino, mentre sulla A23 potrebbero formarsi code e rallentamenti in prossimità del Nodo di Palmanova al mattino e al pomeriggio. Quasi identico copione nella giornata di giovedì 4 con possibilità di code e rallentamenti al mattino e al pomeriggio sulla A4 in direzione Venezia soprattutto in prossimità degli svincoli in direzione mare e ancora sulla A23 tra Udine Sud e nodo di Palmanova.

BOLLINO GIALLO NEL WEEK-END PER CONCERTI E FRECCE TRICOLORI

Nei giorni seguenti il traffico sarà da bollino giallo (sostenuto) soprattutto agli svincoli delle località balneari e negli orari in prossimità dei concerti previsti a Bibione (Ligabue il 5) e a Udine (Eros Ramazzotti il 6 giugno). Domenica 7, nel pomeriggio i transiti torneranno a intensificarsi nel pomeriggio soprattutto sulla A4 in direzione Trieste in concomitanza con la conclusione dell’esibizione delle Frecce Tricolori in programma a Grado, il rientro dei turisti austriaci, e il concerto di Max Pezzali a Lignano Sabbiadoro.

Sabato e domenica scorsi, concludono da Autostrade Alto Adriatico, sono state registrate più di 250.000 uscite ai caselli (+10% rispetto al 2025), con 42.000 transiti in uscita al Lisert (+20%), i 33mila (+21%) a Latisana (Udine), e i 20.000 sia a Villesse (Gorizia) sia a San Doná (Venezia).