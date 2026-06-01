Tg Sanità, edizione del primo giugno 2026

TRAPIANTI. RETE NAZIONALE COMPIE 60 ANNI. SCHILLACI: SOLIDARIETÀ SALVA VITE

Sessant’anni di trapiantologia italiana: una storia iniziata nel 1966 con il primo trapianto di rene al Policlinico Umberto I di Roma e diventata oggi un’eccellenza riconosciuta in Europa. Nel corso delle celebrazioni al ministero della Salute, il ministro Orazio Schillaci ha ricordato gli oltre “80mila trapianti effettuati negli ultimi 25 anni“, grazie alla rete nazionale coordinata dal Centro Nazionale Trapianti. L’Italia, ha fatto sapere, è oggi seconda in Europa per donazioni d’organo e tra i primi Paesi al mondo per trapianti di fegato e cuore. Solo nel 2025 sono state registrate oltre 2.100 donazioni, che hanno permesso quasi 4.700 trapianti. Schillaci ha quindi sottolineato il lavoro quotidiano di medici, infermieri, chirurghi e ricercatori, parlando di un sistema fondato su competenza, solidarietà e spirito di squadra. Fondamentale anche il contributo dei cittadini che scelgono di dire ‘sì’ alla donazione degli organi. Ma nonostante i risultati raggiunti, circa “8mila persone attendono ancora un trapianto”, ha evidenziato il ministro, secondo cui l’obiettivo per il futuro resta “investire in innovazione, ricerca e formazione” per offrire nuove speranze ai pazienti.

EBOLA. DOTTORESSA MSF IN QUARANTENA A SPALLANZANI DOPO CONTATTO DIRETTO IN CONGO

È stata posta in quarantena all’Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dal Congo dopo essere entrata in contatto diretto con pazienti risultati positivi al virus Ebola. La conferma è arrivata dal Ministero della Salute, che ha autorizzato il trasferimento in sicurezza nella Capitale. La donna lavorava come medico chirurgo nel centro sanitario di Salamat, nella regione di Bunia-Ituri, epicentro dell’attuale epidemia. Secondo quanto riferito, il 16 maggio avrebbe assistito alcuni pazienti poi risultati contagiati dal virus. Due giorni dopo ha anche effettuato un intervento salvavita su un bambino sospetto caso Ebola, in attesa dell’esito del test. La dottoressa, che al momento non presenta sintomi, sarà sottoposta a sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario. Il ministero invita comunque a evitare allarmismi: in Italia non risultano casi di Ebola e il livello di rischio viene definito “molto basso”. Restano attive le misure di controllo e prevenzione, con il costante monitoraggio della situazione epidemiologica internazionale.

MALATTIE CRONICHE. HAPPYAGEING E FEDERSANITÀ PREMIANO COMUNI IMPEGNATI IN PREVENZIONE

Anzio e Siena sul podio della prevenzione sanitaria nella campagna ‘Ricordati di Stare Bene’, promossa da HappyAgeing e Federsanità per sensibilizzare sull’aderenza terapeutica tra gli over 65 e i malati cronici. A Roma, nella sede dell’ANCI, sono stati premiati i territori che si sono distinti per attività di informazione e coinvolgimento dei cittadini. Il Comune di Anzio ha ottenuto il Premio Silver Engagement, mentre Siena si è aggiudicata il Premio Communication Impact. Riconoscimento speciale anche all’Azienda sociosanitaria ligure ASL4 per il lavoro sul fronte della cronicità. La campagna ha coinvolto oltre 80 comuni italiani e circa 8 milioni di cittadini, con incontri pubblici, iniziative nelle farmacie e attività digitali. Al centro dell’iniziativa il tema dell’aderenza terapeutica, ancora oggi una delle “principali criticità” della salute pubblica. Seguire correttamente le cure, soprattutto per chi convive con patologie croniche e cardiovascolari, hanno fatto sapere nel corso dell’evento, significa infatti “migliorare qualità della vita e sostenibilità del sistema sanitario”.

AL SAN MATTEO DI PAVIA DATI SANITARI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E RICERCA

Al Policlinico San Matteo di Pavia medici, giuristi ed esperti si sono confrontati sul futuro dell’utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l’articolo 110-bis del Codice Privacy, che permette l’uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele di legge. I dati clinici rappresentano una risorsa strategica per sviluppare modelli predittivi, rafforzare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo viene indicato come prima best practice nazionale tra gli IRCCS nell’applicazione di questo modello. “La sfida è culturale prima ancora che normativa- ha fatto sapere Alessandro Venturi, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo- costruire un sistema in cui innovazione, sicurezza giuridica e tutela dei diritti dei pazienti procedano insieme. L’esperienza del San Matteo dimostra che questo equilibrio è possibile”. Fausto Massimino, Legal Governance & Compliance One Roche Head, ha sottolineato il valore dell’articolo 110-bis: “L’art.110-bis- ha spiegato Massimino- rappresenta uno dei passaggi importanti verso un approccio più moderno e sostenibile sull’utilizzo dei dati sanitari per finalità scientifiche, generando evidenze utili alla pratica clinica e contribuendo a una medicina sempre più personalizzata”.

TUMORI RARI E MALATTIE RARE. REGIONE LAZIO SI CANDIDA A LABORATORIO NAZIONALE

La Regione Lazio punta a diventare un laboratorio nazionale per la gestione di malattie rare e tumori rari, grazie a nuovi modelli di governance e innovazione terapeutica. Al convegno di Roma promosso da Rare&Rarity, istituzioni, clinici e associazioni hanno discusso come rendere le cure più accessibili e omogenee sul territorio. Secondo Fabio De Lillo, coordinatore attività strategiche sulla spesa farmaceutica della Regione Lazio, le innovazioni terapeutiche “aprono prospettive straordinarie, ma vanno rese accessibili ai pazienti”. Per Roberto Poscia, direttore del Centro Malattie Rare del Policlinico Umberto I, la sfida è “tradurre l’innovazione in presa in carico efficace”. Il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Bruno Vincenzi, ha evidenziato infine che “senza una rete solida l’innovazione non esprime il suo potenziale”.

MIELOMA MULTIPLO. IN SICILIA 400 NUOVI CASI OGNI ANNO, FOCUS SU ACCESSO A CURE

Le nuove terapie stanno cambiando il futuro dell’ematologia, ma per la Sicilia resta centrale la sfida dell’accesso alle cure e della riorganizzazione sanitaria. Se ne è discusso a Palermo durante il ‘Forum Regionale Ematologia: scenari futuri tra ospedale e territorio’, promosso da Johnson & Johnson. Ogni anno in Italia si registrano circa 30 mila nuove diagnosi di tumori del sangue. Tra queste, 5.700 riguardano il mieloma multiplo, seconda neoplasia ematologica più diffusa. In Sicilia sono circa 4mila le persone che convivono con questa patologia, con 400 nuovi casi ogni anno. Negli ultimi vent’anni la ricerca scientifica ha rivoluzionato le prospettive di cura: la sopravvivenza a cinque anni è passata dal 37 al 62 per cento, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. Secondo l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, garantire un accesso tempestivo e paritario alle cure più avanzate è un “obiettivo prioritario”. Nel corso del confronto è emersa quindi la necessità di rafforzare la rete ematologica regionale attraverso un modello Hub & Spoke, con una maggiore integrazione tra ospedali e servizi territoriali. Dal mondo delle associazioni è arrivata invece la richiesta di garantire “uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio regionale”.