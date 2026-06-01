Berrettini e Cobolli volano ai quarti del Roland Garros: sconfitti Cerundolo e Svajda

ROMA – Quando Sinner non c’è gli altri italiani ballano. Mentre il numero uno al mondo gironzola in scooter per Monaco, al Roland Garros l’Italia continua a sognare con Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.

Il primo azzurro a scendere in campo oggi pomeriggio è il 24enne che approda nei quarti di finale battendo in quattro set lo statunitense Zachary Svajda: 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 il punteggio.

Per il romano, che ha perso il suo primo set in questo torneo e dopo un ottimo inizio di partita ha faticato forse più di quanto ci si aspettasse, si tratta del secondo quarto di finale in carriera in uno Slam dopo Wimbledon dello scorso anno. Mercoledì sfiderà Auger-Aliassime o Tabilo.

“Ho capito che le partite non sono mai finite anche quando lo sembrano, per poco non me la sono fatta addosso”, dice poi (in inglese) nell’intervista post-match.

BERRETTINI VINCE AL TERZO SET

Matteo Berrettini vola ai quarti del Roland Garros. Il romano, numero 105 al mondo, ha battuto l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.56 ATP) in tre set, 6-3 7-6(2), 7-6(6). Per Berrettini è il settimo quarto di finale Slam, il primo dagli Us Open 2022. A Parigi l’azzurro eguaglia il suo miglior risultato nello Slam sulla terra rossa, ottenuto nel 2021 e, a 30 anni, diventa il quarto italiano nell’Era Open a raggiungere più volte i quarti di finale al Roland Garros, dopo Adriano Panatta (5), Jannik Sinner (3) e Corrado Barazzutti (2).

Nel prossimo turno potrebbe essere derby azzurro: Berrettini troverà infatti il vincente del match tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi.

BERRETTINI: “FELICE, SONO TORNATO E MI SENTO ALLA GRANDE”

“Mi sento alla grande, sono felice. Ecco perché ci alleniamo e perché lottiamo: voglio godermi questa atmosfera con il mio team e la mia famiglia”. Queste le parole, tra gli applausi e i cori del pubblico del Suzanne Langlen, di Matteo Berrettini dopo la vittoria contro Juan Manuel Cerundolo, grazie a cui ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros.

“Il tennis è l’amore della mia vita, altrimenti non sarei qui dopo tutte le assenze e gli infortuni che ho avuto. Non avevo fiducia prima di essere qui, ma adesso sono tornato e mi sento alla grande”, ha aggiunto. Quanto poi alle possibilità di arrivare in fondo al torneo, dopo le uscite anticipate di Sinner e Djokovic (e l’assenza di Alcaraz), Berrettini spiega: “Ci sono ancora molti tanti giocatori incredibili, il tennis è imprevedibile. Io penso a me stesso e voglio godermi questa vittoria”.

ERRANI-VAVASSORI AVANTI: SONO IN SEMIFINALE

Sara Errani e Andrea Vavassori sono approdati alle semifinali del doppio misto del Roland Garros. I due hanno battuto nei quarti la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dallo statunitense James Tracy, imponendosi in due set con il punteggio di 6-2, 6-2.