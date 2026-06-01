Ferrara, per il concerto di Vasco scuole aperte regolarmente

FERRARA – In occasione del doppio concerto di Vasco Rossi a Ferrara (5 e 6 giugno al Parco Urbano “Giorgio Bassani”), anche le scuole della ‘zona rossa’ saranno aperte regolarmente. A renderlo noto è il Comune, spiegando di aver lavorato insieme a Tper e agli istituti scolastici coinvolti alla definizione di un “piano viabilità” proprio per “garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e ridurre al minimo i disagi per studenti e famiglie“.

Le scuole all’interno della zona rossa sono l’Istituto Carducci e l’Iti, ricorda il Comune di Ferrara. In entrambi “le attività si svolgeranno regolarmente: l’accesso sarà garantito da via Liuzzo, percorso individuato per consentire a studenti e personale di raggiungere le sedi senza interferenze con le chiusure stradali previste dal piano sicurezza”.

Nella zona gialla, invece, che comprende l’area di via Azzo Novello e via Leopardi, si trovano invece gli istituti Bachelet e Roiti, per i quali però “non si prevedono disagi significativi- precisa il Comune- in accordo con Tper è stato comunque potenziato il servizio di trasporto pubblico a servizio di quest’area. Autobus e treni sono stati riprogrammati per permettere a tutti gli studenti di raggiungere la scuola al mattino e rientrare a casa al termine delle lezioni senza la necessità di essere accompagnati dai familiari, così da non sovraccaricare ulteriormente il traffico cittadino”. Infine, sono state predisposte navette e aree dedicate per agevolare gli spostamenti da e verso le scuole.

In ogni caso, avverte il Comune di Ferrara, “a causa delle deviazioni del traffico disposte per l’evento, potranno comunque verificarsi rallentamenti negli spostamenti“. Per questo motivo, gli istituti scolastici “sono stati invitati a valutare eventuali uscite anticipate, al fine di facilitare il rientro degli studenti nelle ore in cui l’afflusso del pubblico verso l’area concerto diventa più consistente”. Il dettaglio delle deviazioni del trasporto pubblico locale, linea per linea, è disponibile sul sito web del Comune di Ferrara, che per gli aggiornamenti in tempo reale ha attivato anche un canale Telegram.