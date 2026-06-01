VIDEO | ‘Sport contro la fame’, al via l’asta con le maglie della Serie A autografate

ROMA – Maglie ufficiali della Serie A, tutte autografate: sarà possibile averle partecipando a un’asta solidale, aperta fino a mercoledì 3 giugno, sulla piattaforma online CharityStars. Con il ricavato i club della massima divisione del calcio italiano sosterranno progetti di cooperazione per il diritto al cibo in 26 Paesi del mondo. L’iniziativa è parte della campagna ‘Sport contro la fame’, promossa dalla federazione Focsiv insieme al Centro sportivo italiano (Csi). “La campagna nasce con l’obiettivo di combattere la malnutrizione e sostenere le comunità più vulnerabili del mondo”, sottolinea Alessio Franchina, coordinatore dell’area comunicazione, marketing e innovazione digitale del Csi. “Tutte le informazioni su questa iniziativa e su tutti i progetti le potete trovare sul sito www.sportcontrolafame.it“.