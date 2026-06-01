Trump sente Netanyahu ed Hezbollah: “Ok al cessate al fuoco e ‘no’ truppe su Beirut”. E “avanti con i negoziati”

ROMA – Alla fine di una giornata ad alta tensione, in cui l’offensiva di Israele in Libano ha raggiunto Beirut e, per tutta risposta, l’Iran ha annunciato l’intenzione di voler congelare i colloqui di pace, Donald Trump fa sapere di aver ‘alzato la cornetta’ e messo ‘tutti d’accordo’. Non solo: il presidente assicura che i colloqui con Teheran continuano anzi, non ha mai avuto alcuna indicazione di stop da Teheran.

LIBANO, TRUMP: “ISRAELE E HEZBOLLAH CESSERANNO IL FUOCO“

“Ho avuto una conversazione telefonica molto produttiva con il primo ministro israelianoBibi Netanyahu: nessuna truppa si recherà a Beirut e tutte quelle che erano in viaggio sono già state respinte. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, che ha accettato di cessare ogni tipo di fuoco: Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele”. Lo scrive il presidente americano Donald Trump su Truth.

Poco dopo sempre su Truth, Trump conferma che i colloqui di pace con Teheran, per giungere presto alla pace, vanno avanti, bypassando di fatto le affermazioni dei media iraniani su un possibile passo indietro della controparte.

IL GOVERNO LIBANESE E IL RAPPRESENTANTE PARLAMENTARE DI HEZBOLLAH CONFERMANO IL ‘RECIPROCO’ CESSATE IL FUOCO

ll principale deputato di Hezbollah in Libano Hassan Fadlallah afferma che il gruppo sostiene un “cessate il fuoco completo su tutto il territorio libanese”. Così riferisce l’emittente qatariota Al Jazeera citando l’emittente al-Manar. “Il cessate il fuoco sarebbe un preludio al ritiro delle truppe israeliane dal Libano”, ha aggiunto Fadlallah. Anche la presidenza libanese, riferisce Al Jazeera, ha dichiarato che le autorità hanno ricevuto conferma dell’accordo di Hezbollah con una proposta statunitense, in base alla quale Israele avrebbe interrotto gli attacchi contro i sobborghi meridionali di Beirut in cambio dell’astensione di Hezbollah dagli attacchi contro Israele. La presidenza libanese ha affermato su X che Hezbollah ha accettato la “cessazione reciproca degli attacchi” con Israele. Inoltre si spiega che ulteriori colloqui sono previsti per martedì e mercoledì “per discutere di questi progressi e consolidarli”.

NETANYHAU: “AVANTI CON GLI ATTACCHI SU BEIRUT SE NON CESSANO RAID DI HEZBOLLAH SU ISRAELE”

“Ho parlato questa sera con il presidente Trump e gli ho detto che se Hezbollah non cesserà di attaccare le nostre città e i nostri cittadini – Israele attaccherà obiettivi terroristici a Beirut. La nostra posizione rimane invariata. Nel frattempo, le Forze di Difesa Israeliane continueranno a operare come pianificato nel sud del Libano”: così il leader israeliano Netanyahu su X spiega il tenore della ‘telefonata’ avuta oggi con il presidente Usa Donald Trump chiarendo quali siano le condizioni per fermare l’avanzata dell’Idf sulla capitale del Libano. E comunque, precisa, che l’Idf continuerà la sua offensiva nel sud del Paese.

שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו – ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות.



עמדתנו זו עומדת בעינה.



במקביל, צה״ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 1, 2026

E ancora, nelle ore precedenti, Donald Trump era tornato a valanga su Truth per assicurare: l’Iran “vuole davvero raggiungere un accordo” e la guerra “si risolverà per il meglio”. Ormai è copione già usurato. Il presidente americano attacca i critici bipartisan che lo pressano sui tempi e sui metodi della trattativa, invitandoli a “stare tranquilli”. Nel post non c’è un cenno agli attacchi statunitensi condotti nel fine settimana contro l’Iran, né al missile balistico iraniano che ha colpito il Kuwait.

Teheran, dal canto suo, ha diffuso un video del lancio: sul corpo del missile, un adesivo raffigurante Trump contuso che chiede aiuto, con lo Stretto di Hormuz indicato come “chiuso”. La didascalia: “Fino a quando l’ultimo soldato americano non lascerà la regione”. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha escluso nel frattempo che siano in corso trattative sui dettagli del dossier nucleare: “La nostra priorità è porre fine alla guerra”, ha dichiarato in conferenza stampa.

“Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti è inequivocabilmente un cessate il fuoco su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La sua violazione su un fronte è una violazione del cessate il fuoco su tutti i fronti. Gli Stati Uniti e Israele sono responsabili delle conseguenze di qualsiasi violazione”. E’ il monito rivolto a Stati Uniti e Israele da parte del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in un post su X, mentre prosegue da giorni l’invasione di terra di Israele in Libano.

L’AGENZIA IRANIANA: “STOP AI COLLOQUI DI PACE CON GLI USA FINO AL CESSATE IL FUOCO IN LIBANO”

Secondo l’agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, l’Iran afferma che non ci saranno colloqui di pace con gli Stati Uniti finché non saranno soddisfatte le sue richieste di cessazione delle operazioni israeliane in Libano e a Gaza. Il team negoziale iraniano si starebbe ritirando dagli scambi di messaggi con i mediatori statunitensi.

L’agenzia Tasnim ha inoltre riferito che l’Iran e quello che ha definito il suo “fronte della resistenza”, o gruppi alleati, cercheranno di bloccare completamente lo stretto di Hormuz. Ha affermato che cercheranno anche di “attivare” altri fronti, tra cui lo stretto di Bab el-Mandem, situato al largo delle coste dello Yemen, al di là della penisola arabica rispetto allo stretto di Hormuz.

HORMUZ SOCCHIUSO

Sul fronte marittimo, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha scortato circa settanta navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz nelle ultime tre settimane, secondo quanto riferito da un funzionario americano in forma anonima al New York Times. La maggior parte delle imbarcazioni ha navigato con i transponder spenti per evitare di essere individuata. Prima dello scoppio del conflitto, oltre cento navi commerciali al giorno attraversavano lo stretto. Ora gli analisti marittimi non sono in grado di verificare in modo indipendente il traffico effettivo: l’oscuramento dei segnali rende impossibile qualsiasi riscontro indipendente. Le rotte seguite sembrerebbero più vicine alle acque omanite, lontano dalla costa iraniana.

ISREAELE STA DIVORANDO IL LIBANO

In Libano la situazione si deteriora. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato attacchi aerei sul quartiere di Dahiyeh, a Beirut, roccaforte di Hezbollah, invocando le ripetute violazioni del cessate il fuoco in vigore dal 17 aprile. Il cessate il fuoco non è mai stato realmente rispettato: entrambe le parti si accusano quotidianamente di averlo infranto per prime.

Nel fine settimana Netanyahu ha parlato di “svolta decisiva” nell’operazione contro Hezbollah, annunciando l’intenzione di spingersi più a fondo nel paese. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si riunisce oggi in seduta d’emergenza su richiesta della Francia: il presidente Macron ha definito l’escalation nel sud del Libano ingiustificabile e ha chiesto la fine immediata dei combattimenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto parlato separatamente con il presidente libanese Joseph Aoun e con Netanyahu, ribadendo che Hezbollah deve cessare gli attacchi prima di qualsiasi altra mossa diplomatica.

MACRON: BENE TRUMP, SUBITO CESSATE IL FUOCO IN IRAN

“Pronti a dispiegare la missione internazionale a Hormuz non appena sarà raggiunto un accordo Stati Uniti-Iran”: lo assicura il presidente francese Emmanuel Macron, riferendo in un post su X del colloquio avuto nella serata di ieri con l’omologo statunitense, Donald Trump.

Nella chiamata, Macron ha “salutato gli sforzi determinati che [Trump] sta conducendo per giungere rapidamente a un accordo”, che secondo il capo dell’Eliseo “rappresenta un’opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga l’insieme degli attori interessati, al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione”.

Macron continua: “Ho indicato che siamo pronti a sostenere pienamente questi sforzi e ad assumere il nostro ruolo nella loro attuazione. È questo il senso della missione internazionale che abbiamo costruito con i britannici e i nostri partner, pronta a essere dispiegata non appena sarà concluso un accordo, per contribuire alla sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Siamo altresì disposti a portare la nostra competenza e capacità alle negoziazioni più ampie che devono aprirsi, in particolare sul capitolo nucleare di un accordo”.

Quanto al Libano, Macron afferma: “Ho salutato l’impegno del Presidente Trump a favore della sovranità e dell’integrità territoriale del Libano, e ho sottolineato l’importanza di un cessate il fuoco robusto e del nostro sostegno collettivo alle autorità libanesi”.