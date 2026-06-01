lunedì 1 Giugno 2026

L’oroscopo di lunedì 1 giugno 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 1-6-2026 ore 7:56Ultimo aggiornamento: 1-6-2026 ore 7:56

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Per il progetto di lavoro piccolo rallentamento, è una giornata poco fruttuosa. Se una persona è troppo lontana da te o non te la racconta giusta, chiedi spiegazioni.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Una barriera tra te e il lavoro, se stai facendo qualcosa di nuovo è probabile che non tutto arrivi con facilità, devi ambientarti, prendere tempo: l’immediata disponibilità non è fruttuosa.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Oggi potresti lasciarti prendere da qualche momento di disagio o nervosismo. In casa qualche preoccupazione per un anziano o una persona cara.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se ci sono state nuove storie è possibile che vadano avanti egregiamente. Nuovi incontri possono portare nuove idee.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Periodo di proposte per il lavoro; l’amore potrà svilupparsi nel corso delle prossime settimane. Puoi fare ciò che vuoi, anzi, non rimandare nulla..

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Prendi le distanze da situazioni e persone che possono innervosirti. Attenzione alla salute: controlla sempre il tuo stato d’animo, non rovinarti la giornata.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Si smussano i contrasti di lavoro, ma nella vita di coppia e in amore devi essere un po’ più complice e più tollerante. E’ probabile che in questa giornata tu debba risolvere qualche problema di denaro.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Un periodo di rinnovamento, ti senti meglio, puoi superare problemi nati nel corso delle ultime settimane o mesi. E’ la giornata giusta per iniziare nuove attività e fortuna in amore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Dovrai mettere a posto una questione di lavoro che ti preme particolarmente. Non chiuderti nel silenzio perché è il modo peggiore per reagire.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Hai voglia di ricominciare, sei una persona nuova, hai una grande capacità di capire dove sta la fortuna. Nuove opportunità sul lavoro se sei libero professionista. Viaggi sereni.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Per chi ha una attività in proprio, è difficile non avere buone notizie, soprattutto se l’impegno è stato grande, favoriti anche gli studenti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Nel lavoro c’è più disponibilità e possono arrivare dei soldi. Eventi in famiglia e nuove responsabilità. Intuizioni valide.



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