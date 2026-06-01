Meteo, le previsioni di lunedì 1 giugno 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Pressione che si mantiene più bassa a est. Rovesci sparsi o temporali interesseranno il Nordest, la Toscana interna, l’alta Umbria e le Marche. Sul resto del Paese avremo un tempo maggiormente soleggiato e asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dai quadranti meridionali; mar Tirreno settentrionale mosso, poco mossi i restanti bacini.

NORD

Pressione non così salda. Infiltrazioni di aria più fresca sui settori orientali determinano condizioni di spiccata instabilità su Friuli, Trentino Alto Adige e Veneto fin dalle prime luci del giorno, con temporali localmente intensi. Sul resto delle regioni, cielo poco nuvoloso. Pomeriggio temporalesco su tutto il Nordest, con fenomeni anche intensi sul Veneto.

CENTRO e SARDEGNA

Pressione non così salda. Al mattino, molte nubi su Toscana, Umbria, rilievi marchigiani; altrove, tutto sole invece altrove. Nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche intensi sui settori appenninici, con possibile coinvolgimento delle zone adiacenti, soprattutto di Marche e Toscana. Andrà meglio invece altrove, dove non ci saranno piogge.

SUD e SICILIA

Pressione che si mantiene stabile. La mattinata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto; poi nel corso delle ore pomeridiane maggiori annuvolamenti potranno interessare i settori appenninici e le zone interne siciliane, ma senza fenomeni associati. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi.