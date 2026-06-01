Ebola, negativo il paziente rientrato in Sardegna dal Congo

ROMA – Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma.

Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.

Si conferma che il rischio in Italia resta molto basso.

EBOLA, TAJANI: ITALIA NON SI PREOCCUPA, SI OCCUPA

“C’è la buona notizia del congolese che vive a Cagliari che è risultato negativo all’ebola. In Italia non dobbiamo preoccuparci ma occuparci: i cittadini devono sapere che da noi il rischio di contagio è irrisorio, ma il governo se ne sta occupando con grande serietà: un piano è già pronto”. Lo assicura il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando stamani a Morning News su Canale 5. Tajani prosegue: “Siamo al lavoro col ministro Schillaci e il sottosegretario Mantovano, il ministero della Sanità sta collaborando con noi, con le nostre ambasciate e consolati nell’area, per prendere tutte le contromisure necessarie alla prevenzione e siamo pronti a inviare esperti per contribuire a fermare la diffusione del virus”. Poi, dice ancora il ministro, “ci sono i nostri ospedali: l’attività di prevenzione e vigilanza è molto forte per impedire che ebola arrivi attraverso i voli, nei flussi migratori, e in generale; abbiamo anche posto il tema all’attenzione dell’Ue. Fummo i primi anche col coronavirus e non fummo ascoltati, spero che stavolta ci daranno ascolto”.