Parma, aveva diritto alla pensione e non lo sapeva: recupera tutto

Parma – Si era rassegnato al fatto che non avrebbe mai avuto la pensione di vecchiaia. Gli avevano infatti detto che, mancando la contribuzione minima dei 20 anni, non ne aveva diritto. Ha avuto quindi una bella sorpresa il 70enne che, nei giorni scorsi, si è rivolto al patronato Inca-Cgil di Fidenza (in provincia di Parma) per fare domanda di un assegno sociale. Aspettandosi solo un sostegno- vista l’età e la situazione di bisogno- ha scoperto invece di poter ricevere la pensione, che gli è stata poi liquidata dall’Inps insieme a tutti gli arretrati, per un importo di 32.000 euro.



Scavando a fondo nella situazione previdenziale dell’uomo, i funzionari del patronato si sono infatti accorti che nel suo caso, con molti lavori a tempo determinato svolti e contributi versati per poco più di 15 anni, poteva essere fatta valere la deroga prevista dalla riforma Amato del 1992 per andare in pensione con almeno 15 anni di contributi. La questione è stata quindi segnalata all’Istituto nazionale di previdenza, che ha preso atto della legittimità della richiesta e l’ha accolta.