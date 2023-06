Tg Cultura, edizione dell’1 giugno 2023

ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ‘L’ITALIA E’ UN DESIDERIO’

Dai dagherrotipi alle opere delle ultimissime generazioni di fotografi, passando per i grandi maestri del Novecento. Sono circa seicento gli scatti che ripercorrono 180 anni di storia del nostro Paese e compongono la mostra L’Italia è un desiderio. Fotografie, Paesaggi e Visioni (1842-2022), allestita a Roma alle Scuderie del Quirinale dal primo giugno al 3 settembre. A formare l’esposizione è l’incontro di due grandi collezioni fotografiche pubbliche, la Alinari e quella del Museo della fotografia contemporanea, che insieme valorizzano sia la fotografia storica che quella contemporanea attraverso uno straordinario racconto della rappresentazione del paesaggio italiano nel corso di quasi due secoli.

A TAORMINA DAL 15 AL 19 GIUGNO TORNA IL TAOBUK FESTIVAL

Una mongolfiera che invita a guardare il mondo dall’alto è il simbolo del Taobuk, il Taormina international book festival che dal 15 al 19 giugno porterà in Sicilia oltre duecento eventi con ospiti provenienti da 30 Paesi del mondo. Saranno loro a esplorare i meridiani della libertà, tema scelto per questa XIII edizione della kermesse ideata e diretta da Antonella Ferrara. Anche quest’anno il festival conferirà i suoi Taobuk Award, che per la letteratura andranno alla francese Annie Ernaux, Premio Nobel 2022, l’iraniana Azar Nafisi e la statunitense Joyce Carol Oates, mentre il Taobuk Award Scienza 2023 andrà allo scrittore e giornalista del National Geographic David Quammen.

‘APPUNTAMENTO IN GIARDINO’, OLTRE 300 EVENTI IN TUTTA ITALIA

Dai parchi storici ai piccoli giardini amatoriali, dagli orti botanici alle ville cittadine, fino agli spazi verdi di solito chiusi al pubblico. Sabato 3 e domenica 4 giugno sarà possibile partecipare in tutta Italia a oltre 300 eventi ospitati in più di 200 parchi e giardini, grazie all’iniziativa Appuntamento in Giardino. Promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del ministero della Cultura e dell’Anci, la manifestazione, giunta quest’anno alla sesta edizione, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

È MORTO IL GRANDE ARCHITETTO PAOLO PORTOGHESI

Il grande architetto Paolo Portoghesi è morto a 92 anni nella sua casa di Calcata, nel Lazio in provincia di Viterbo. Conosciuto in tutto il mondo, in Italia Portoghesi ha firmato edifici in quasi tutte le regioni, tra cui la grande Moschea di Roma, il teatro di Catanzaro, il Quartiere Latino di Treviso e le chiese di Salerno, Terni, Vicenza, Calcata e Castellaneta. A Venezia ha inaugurato nel 1980 la sezione Architettura della Biennale con la ‘Via Novissima’ trasferita poi a Parigi e a San Francisco, ed è stato presidente della Biennale dal 1984 al 1993.

A ROMA UNA MOSTRA RACCONTA L’EMIGRAZIONE GIULIANA NEL MONDO

Si chiama ‘Ierimo, semo, saremo. L’emigrazione giuliana nel mondo’ la mostra inaugurata nella sala del Cenacolo nel Complesso di Vicolo Valdina, a Roma. La retrospettiva, promossa dall’Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, racconta una pagina particolare, ancora poco nota, della nostra storia: l’emigrazione degli italiani dalla Venezia Giulia. Articolata in tre parti, ‘Ierimo, semo, saremo’ cioè ‘eravamo, siamo, saremo’, espone gli scatti delle prime partenze dall’Isontino, l’esodo in massa dall’Istria, da Fiume, dalle isole del Quarnaro e dalla Dalmazia e poi i successivi, intensi flussi migratori da Trieste e dalla Venezia Giulia.