Landry nuovo presidente della World Physiotherapy, le congratulazioni di Aifi

ROMA – Michel Landry è il nuovo presidente della World Physiotherapy. È stato eletto durante il General Meeting in corso a Dubai. “Congratulazioni al collega canadese- ha detto il presidente dell’Associazione Italiana di Fisioterapia, Simone Cecchetto– AIFI augura a Michel e a tutto il board buon lavoro; si apre una nuova fase per lo sviluppo internazionale della disciplina e della scienza della Fisioterapia per la quale siamo a disposizione con le tante energie e competenze che la nostra realtà italiana può mettere a disposizione in diversi ambiti specialistici”.

CHI È MICHEL LANDRY

Michel D. Landry è professore presso la Duke University di Durham nel North Carolina (Usa) e ricercatore di politiche sanitarie e servizi sanitari; la sua area di studio copre le implicazioni politiche del divario tra l’offerta disponibile, in relazione alle risorse finanziarie e umane, e la crescente domanda di riabilitazione e servizi sanitari attraverso il continuum delle cure. È stato presidente della Canadian Physiotherapy Association nonché consulente di molte agenzie multilaterali globali tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità: è un sostenitore della necessità morale, etica ed economica di garantire servizi di riabilitazione accessibili a tutti indipendentemente dal reddito. Landry guiderà la World Physiotherapy per i prossimi 4 anni. Vicepresidente sarà Sun-Fang Jeng, membro della Taiwan Physical Therapy Association.

L’Associazione Italiana di Fisioterapia ha partecipato attivamente all’appuntamento di Dubai con la delegazione formata dal Vicepresidente Nazionale Andrea Turolla e dal responsabile nazionale per lo sviluppo delle Relazioni internazionali Michele Cannone. “La Fisioterapia italiana- ha commentato Turolla- sta assumendo sempre maggiore spazio a livello internazionale grazie alla presenza di diversi colleghi nei board dei subgroups della World Physiotherapy e grazie al grande lavoro anche su questo versante dei nostri Gruppi di Interesse Specialistico (Gis)”.

“Un grande e sentito ringraziamento- ha commentato Cannone- va anche ad Emma Stokes, presidente uscente, per il grande lavoro fatto in questi due mandati e a tutti i candidati ed eletti che hanno scelto di mettere a disposizione dell’organizzazione internazionale tempo ed energie”. Concluso il General Meeting, si prosegue con il Congresso Scientifico Mondiale della Fisioterapia che si terrà sempre a Dubai dal 2 al 4 giugno e al quale sarà presente una folta delegazione di fisioterapisti italiani.