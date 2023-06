Aura Eternal: “A ‘Queen of the Universe’ per abbattere le mie paure”

ROMA – Da Palermo agli Stati Uniti. Aura Eternal rappresenta l’Italia nella seconda stagione di ‘Queen of the Universe’. Il contest canoro condotto da Graham Norton debutta il 3 giugno su Paramount+. “Per me rappresenta una grande forza di coraggio. Sono sempre stato l’anima della festa, ma dentro sempre impaurito. Questa esperienza mi ha aiutato a dare un calcio alle mie paure“, ha detto Aura Eternal all’agenzia Dire.

Luci, colori, carisma, paillettes e protagoniste con voci esplosive. Ma lo show – che vede in giuria l’ex Spice Girl Mel B., Vanessa Williams, Michelle Visage e Trixie Mattel – è molto altro. “Programmi del genere sono fondamentali. Devono essere la risposta a coloro che non concepiscono la presenza di così tanta bellezza e diversità nel mondo”, ha sottolineato Aura Eternal. Le drag queen sono arrivate anche sulla Rai nel programma ‘Non sono una signora’, condotto da Alba Parietti. “C’è ancora un po’ di resistenza, ma forse qualcosa sta cambiando. Dobbiamo darci una svegliata“, ha detto Aura.

In palio, oltre al titolo, ci sono 250mila dollari: “Se dovessi vincere vorrei estinguere il mutuo della mia famiglia e togliere tutte quelle spese che appesantiscono le giornate. Poi investirei sulla mia immagine e il mio suono”, ha svelato Aura Eternal.