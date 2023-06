Dalla vita nella scuola alla storia con Silvia, Aaron di Amici 22 racconta il suo primo Ep

ROMA – Direttamente dalla scuderia di Maria De Filippi, Aaron sbarca su tutte le piattaforme con “Universale”. Nato proprio tra le mura della scuola di Amici 22, il disco (fuori per Artist First) segna il debutto discografico del cantautore originario di Nocera Umbra, in provincia di Perugia.

“Universale è stato un progetto frettoloso- racconta alla Dire- dentro Amici devi fare le cose così, ma in 8 mesi devi concentrarti anche sulle cover, sull’interpretazione e sul programma. Il reparto inediti diventa complicato da gestire. Mi hanno aiutato, però, nomi importanti come Zef, Starchild o Giulio Nenna”.

NEL DISCO ANCHE UNA COVER DI BRUNORI SAS

Nell’ep i brani presentati durante il talent e gli inediti “Visione Led” e “Bianco Luna”, nonché la versione live di “Per due che come noi” di Brunori Sas. In “Universale” Aaron – al secolo Edoardo Boari – dice di rivedere il sé di prima: “Sono tutti pezzi che ho scritto prima di Amici. Sento che quel ragazzetto che aveva voglia di fare tanto in qualche modo ce l’ha fatta. In questi 8 mesi mi sembra di aver vissuto 8 anni. All’improvviso è tutto diverso. È bello quanto prima, ma con un’altra consapevolezza. Scriverò altre cose, sicuramente in maniera più centrata”.

NELLA SCUOLA NEL TEAM DI RUDY ZERBI

A fare da filo conduttore “la voglia di piacere alla gente”, al pubblico che su Canale 5 ha apprezzato le sue performance e la sua naturalezza. Classe 2004, Aaron è stato sotto l’ala protettiva di Rudy Zerbi: “Lo ringrazio perché è sempre stato una protezione. Lui era un bel pilastro, ma devo darmi una pacca sulla spalla perché non ho avuto tanto bisogno di questo. Ho avuto più bisogno del pensiero di avere accanto una persona iper-competente e iper-forte e formato. È stato un onore stare al suo fianco. Lui mi ha sempre lasciato libero di esprimermi”.

LA RELAZIONE CON SILVIA

Nel programma, Aaron non ha nascosto la sua storia con Silvia, che gli è stata accanto anche nel momento più difficile con una lettera di sostegno: “Con lei c’è uno scambio continuo e l’opportunità di fare sempre un passo indietro”.

Per la ragazza Aaron ha scritto “Mi prenderò cura di te”, ma nel disco “c’è molto di lei in ogni pezzo”. “Universale”, infatti, è descritto dal cantautore come “un luogo dove rifugiarsi quando fuori è tutto buio, dove fermarsi e prendersi cura di se stessi, dove poter ballare e amare”.

A ROCK IN ROMA CON I RAGAZZI DI AMICI 22

L’11 giugno i ragazzi di Amici 22 si esibiranno in un concerto esclusivo all’Ippodromo delle Capannelle in occasione di Rock in Roma 2023. Cosa aspettarsi? “Sicuramente divertimento”.

GLI INSTORE

Aaron incontrerà i suoi fan durante l’instore in partenza il 2 giugno.

