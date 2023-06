Mattia è stato ritrovato, l’annuncio della mamma

ROMA – “È stato appena ritrovato sta bene”: con queste parole la madre Francesca Pane annuncia sui social che è finito l’incubo, il diciassettenne Mattia non è più nella lista degli scomparsi.

MATTIA, SPARITO DAL 30 MAGGIO

Il giovane Mattia aveva fatto perdere le sue tracce la mattina del 30 maggio, a Roma. Era uscito di casa, in zona Tor de’ Schiavi-Centocelle, ufficialmente per andare a scuola, ma nel liceo Giorgi-Woolf da lui frequentato, sulla Casilina, non è mai arrivato. Da quel momento si sono susseguiti gli appelli di familiari e amici, che hanno portato il caso anche nella trasmissione di Rai Tre ‘Chi l’ha visto?’.